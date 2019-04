20 Jahre Columbine – was Schulmassaker anrichten

Es war bei weitem nicht der erste Schulamoklauf in den USA. Die enorme Medienberichterstattung erregte jedoch erstmals weltweites Aufsehen und entfachte zahlreiche Debatten zu möglichen Ursachen der Tat. Themen wie Mobbing, gewalttätige Videospiele oder das liberale amerikanische Waffenrecht rückten in den Fokus der Öffentlichkeit. Columbine wurde zum Archetyp der sogenannten School Shootings.

Zahlen bestätigen den «Columbine-Effekt»

Als Reaktion auf das Massaker erhöhten zahlreiche Schulen ihre Sicherheitsvorkehrungen, und die Polizei änderte ihre Taktik beim Einschreiten in Amokfällen. Verhindern konnten sie ähnliche Ereignisse dadurch nicht – im Gegenteil: Viele spätere Täter beriefen sich auf Columbine als Inspiration und Vorbild, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Unter anderem gelten die Amokläufe von Erfurt (2002), Emsdetten (2006) und Jokela (2008) als Nachahmungstaten des berühmten Massakers. Beobachter sprechen vom «Columbine-Effekt».