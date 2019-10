Türkische Spieler salutieren nach Tor

Aus dem wilden Jubelknäuel entstand schnell eine streng geordnete Linie aus Spielern. In Reih und Glied standen sie auf einmal da, aufrechte Haltung, salutierend in Richtung Ehrentribüne. Aller Wahrscheinlichlichkeit nach ist die Geste ein militärischer Gruss, der Solidarität mit dem türkischen Militär nach der Offensive auf die kurdischen Gebiete in Nordsyrien symbolisieren soll. Für den türkischen Verband könnte die gezeigte Geste ein Nachspiel haben, falls der europäische Fussballverband Uefa den Jubel als explizit politische Botschaft interpretiert. Solche Botschaften sind verboten. Die Türkei liegt in der Qualifikationsgruppe punktgleich mit Weltmeister Frankreich auf Platz eins. Am Montag treffen beide Mannschaften in Paris aufeinander.

Konsequenzen muss auch Cenk Sahin vom FC St. Pauli fürchten. Er postete über seinen privaten Instagram-Account ebenfalls eine an das türkische Militär gerichtete Solidaritätsbekundung: «Wir sind an der Seite unseres heldenhaften Militärs und der Armeen. Unsere Gebete sind mit euch!» Unter den Sankt-Pauli-Anhängern fand dieser Post erwartungsgemäss wenig Anklang. «Wir fordern den Verein auf, Cenk Sahin am heutigen Freitag, den 11. Oktober, zu entlassen!», reagierten die St.-Pauli-Ultras auf Sahins Äusserungen. In einer Pressemitteilung distanzierte sich der Verein am Freitag von Sahins Post und erklärte, dass die Thematik intern aufgearbeitet werde und beendete die Mitteilung mit den Worten: «Nie wieder Krieg!»