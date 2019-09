Die Hybris der Hysterischen

Warum nur wurde darüber kaum berichtet, wo doch klar sein sollte, dass eine emissionsfreiere Welt nur mit technischen und wissenschaftlich vernünftigen Neuschöpfungen möglich sein dürfte – und sicher nicht mit einer Verbotskultur, die nicht nur schwer vermittelbar, sondern auch enorm teuer ist – ja, warum nur?

Weil das Greta und ihren Anhängern (oder soll man Jünger sagen?) alles nicht radikal genug scheint. Gerade bei der 16-Jährigen muss man sich nach ihrer Brutaloattacke vor den mächtigsten Politikern der Welt fragen, ob sie sich nicht im Ton vergriffen hat. Wie könnt ihr es wagen!, wütete sie ihnen entgegen, ihr habt meine Kindheit und meine Träume gestohlen! Eine Nummer kleiner geht es offenbar nicht. Selbst bei Greta nicht, die sich doch immer auf die Wissenschaft berufen wollte und dabei smarterweise etwa auch Kernenergie – durchaus in Einklang mit seriösen Klimaforschern – nicht alternativlos als Teufelszeug abgetan hatte.

Wieso befeuern es ihre Eltern, ihre Helfer und Berater, dass Greta diese Ängste durchleiden muss?

Bei der Schwedin scheinen nun nach einem Jahr ihres Schulstreiks, das muss man festhalten, solche vernünftigen Gedankengänge nicht mehr übermässig aktuell – was bleibt, ist das unsäglich dogmatische, an Radikalität kaum überbietbare Weltuntergangsszenario. Ihr Auftritt in New York war hysterisch und befremdlich, sie glaubt wohl wirklich, die Apokalypse stünde kurz bevor.

Das ist kein Verbrechen, als Klimaschutzaktivistin darf sie so denken, als Sechzehnjährige sowieso – aber wieso befeuern es ihre Eltern, ihre Helfer und Berater auch, dass sie diese Ängste durchleiden muss? Es kann doch nicht ihr Ziel sein, dass Greta, die zumindest den Eindruck vermittelt, sie leide an ihren Gedanken und Vorstellungen, vorgefertigte Beleidigungen und Drohgebärden ungefiltert in die Welt versendet. Das dürfte, erstens, nicht gesund und, zweitens, der Diskussion, wie der Umwelt am besten Sorge zu tragen ist, nicht zuträglich sein.

Und Umweltschutz, auch mehr Umweltschutz, stellt wirklich niemand infrage. Bei allem Respekt und leiser Bewunderung für ihre Motive und ihr Handeln – und bei allem Ekel, den ihre Kritiker auslösen, die sie einzig ihres Asperger-Syndroms wegen diffamieren: Es ist nicht an Jugendlichen, den Entscheidungsträgern entgegenzuschleudern, diese seien nicht reif genug, zu sagen, wie es wirklich ist. Und die Drohungen («Wenn ihr euch entscheidet, uns im Stich zu lassen, werden wir euch niemals vergeben.» – «Wir werden euch das nicht durchgehen lassen.») haben nun dazu geführt, dass die Greta-Glorifizierung erstmals Widerspruch erfährt. Angela Merkel, früher auch mal «Klima-Kanzlerin» genannt, kritisierte mangelnden Einbezug von Innovation, butterzart zwar, aber immerhin – und auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zeigte sich über eine Beschwerde vor dem UN-Kinderrechtsausschuss wenig erfreut, da diese unter anderem Deutschland und Frankreich als Teil der grössten Umweltverschmutzer ausgemacht hat – China jedoch nicht.