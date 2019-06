Der Favorit der Demokraten gerät aus der Spur

Joe Biden als Staatsmann in der Dämmerung

Als Senator baute Biden Brücken zum anderen Lager, längst aber sind diese Brücken eingestürzt. Hatte die Republikanische Partei ihren langen Marsch nach rechts und schliesslich in die Arme Donald Trumps vor geraumer Zeit begonnen, so marschiert nun auch die Demokratische Partei weg aus der politischen Mitte.

Joe Biden wirkt deplatziert in dieser sich neu formierenden Partei, mit ihren Powerfrauen und einflussreichen Minderheiten, ihren Jungen und einer neuen Generation politischer Macher.

In Miami trat er als Staatsmann in der Dämmerung auf, ein Mann des politischen Ausgleichs, den es in Washington nach Trump so nicht mehr gibt. In allen Umfragen lag Biden bislang an der Spitze des demokratischen Kandidatenfelds, vor Bernie Sanders und der Senatorin Elizabeth Warren, vor Pete Buttigieg und Kamala Harris. Wie lange er dort verbleiben wird? Nach der gestrigen Debatte ist Skepsis angebracht, denn die demokratische Karawane ist seit Barack Obamas zwei Wahlsiegen weitergezogen. Womöglich wird sie den einstigen Senator und Vizepräsidenten hinter sich lassen.