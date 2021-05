Trotz Covid-Nothilfe – Ausgesteuerte warten seit Wochen auf ihr Geld Um älteren Erwerbslosen den Gang aufs Sozialamt zu ersparen, verlängerte das Parlament ihr Recht auf Arbeitslosengeld. Doch die Umsetzung verläuft schleppend. Fabian Renz

Über 60 und in der ersten Hälfte dieses Jahres ausgesteuert: Rund 1200 Frauen und Männer hätten wegen der Pandemie trotzdem Anrecht auf Unterstützung durch die Arbeitslosenversicherung. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Als S. (Name der Redaktion bekannt) seine Stelle bei einem Versicherungskonzern verlor, war er bereits über 60 Jahre alt. Eine neue feste Anstellung fand er nicht, und diesen Februar erlosch schliesslich sein Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung. Umso erleichterter war S., als er vor einigen Wochen durch eigene Recherchen auf einen Beschluss des Parlaments von Mitte März stiess: Über 60-Jährige, denen im ersten Halbjahr 2021 die Aussteuerung droht, sollten bis Ende Juni weiterhin Taggelder beziehen können.

Mit dieser neuen Bestimmung wollten National- und Ständerat den von der Covid-Krise besonders betroffenen älteren Erwerbslosen helfen. Genauer gesagt: Man möchte ihnen einen würdevollen Übergang bis zum 1. Juli ermöglichen. Ab diesem Datum haben Arbeitslose über 60 dann Anspruch auf die neuen Überbrückungsrenten, die das Parlament im letzten Jahr beschloss. (Mehr zur Überbrückungsrente lesen Sie hier.)

S. meldete sich also Ende März bei seinem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV), um wieder Taggelder beziehen zu können. Und musste konsterniert feststellen, wie das RAV ihn abblitzen liess, obschon er alle Anforderungen erfüllte. Das RAV sah sich schlicht nicht in der Lage, den Parlamentsbeschluss umzusetzen: Es fehlten ihm laut eigenen Angaben erforderliche Informationen aus dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco).

Vom Seco wiederum erhielt S. die Auskunft, derzeit könnten die Arbeitslosenkassen keine weiteren Taggelder auszahlen. Erst müssten hierfür die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Sodann erteilte das Seco S. den Ratschlag, vorerst beim RAV angemeldet zu bleiben und weiterhin die Arbeitslosenformulare einzureichen. «Dabei hatte mich das RAV eben erst aus dem System gelöscht und weigerte sich, mich ohne Instruktion des Seco wieder aufzunehmen», sagt S. Ihn ärgert auch, dass ihn das RAV – anders als vom Seco festgelegt – nicht aktiv über seine Ansprüche informiert hat. «Viele andere in der gleichen Situation wie ich wissen wohl gar nicht, dass sie Anrecht auf zusätzliches Arbeitslosengeld hätten.»

Rund 1200 Menschen betroffen

In einer ähnlichen Lage wie S. befinden sich schweizweit rund 1200 Frauen und Männer, wie eine Nachfrage beim Seco zeigt. Verzögernd wirkt nicht nur, dass die Systeme der involvierten Behörden bisher eine Auszahlung über die alte Maximaldauer hinaus verunmöglichten. Die Ämter müssen zudem erst aufwendig ermitteln, wie lange die betroffenen RAV-Klientinnen und -Klienten zuvor AHV-Beiträge gezahlt haben. Nur wer eine Beitragsdauer von mindestens 20 Jahren aufweisen kann, profitiert vom neuen Parlamentsbeschluss. Vertrackt ist es vor allem für jene wie S., die bereits aus den RAV-Systemen gelöscht wurden.

Das Seco will das Problem inzwischen gelöst haben. Am vorletzten Freitag habe man die Weisung mit dem detaillierten Vorgehen an die zuständigen Behörden übermittelt, sagt Seco-Sprecher Fabian Maienfisch. Die Personalien der «möglicherweise betroffenen Personen» seien festgestellt worden, und man habe die nötigen Daten bei den AHV-Ausgleichskassen abgefragt. Die Angaben sollen nun, über fünf Wochen nach dem Parlamentsentscheid, an die Vollzugsstellen gehen. Die Erwerbslosen, die die Kriterien erfüllten, könnten in den kommenden Tagen über ihre Ansprüche informiert werden, sagt Maienfisch.

«Wir haben die entsprechende Weisung sowie die aufbereiteten Auswertungen erhalten und sind dabei, die notwendigen Abklärungsarbeiten vorzunehmen», bestätigt Irene Tschopp vom Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich. «Nach diesen Abklärungen sollten die Zahlungen zeitnah erfolgen können.»

Wie viel Zeit vergehen wird, bis effektiv Geld bei den teilweise bereits Ausgesteuerten ankommt, bleibt abzuwarten. Vorerst hat S. keine andere Wahl, als das zu tun, was er schon seit dem Ausschluss durch das RAV tut: «Von meinem Ersparten leben.» Vielen Mitbetroffenen geht ebenso – sofern sie denn Erspartes haben. Verzögern sich die Zahlungen weiterhin, hätten die meisten, darunter auch S., wohl nur noch eine letzte Option: ihre Pensionskasse aufzulösen. Und wenn auch das nicht reicht, den demütigenden Gang aufs Sozialamt anzutreten.

