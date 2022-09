Kanton reagiert auf Kritik – Ausgerechnet: Velofahrerin stürzt wegen Tempo-30-Schild Eine Velofahrerin ist gegen eine Tempo-30-Beschilderung in Maisprach gefahren und gestürzt. Weil die Schilder negative Auswirkungen auf den Verkehr hätten, wurden sie nun um einige Zentimeter versetzt. Sebastian Schanzer

Gut sichtbar ist die Beschilderung auf der Kantonsstrasse in Maisprach um einige Zentimeter versetzt, das Eingangstor also vergrössert worden. Foto: zvg/Volksstimme

Über Jahre habe es im Dorfzentrum in Maisprach keinen Verkehrsunfall mehr gegeben. Kürzlich aber, das erzählt der Maispracher SVP-Landrat Markus Graf der «Volksstimme», sei eine Velofahrerin gestürzt. Sie sei gegen eine Beschilderung für Tempo 30 gefahren – ausgerechnet.

Die Schilder stehen in Maisprach seit rund drei Monaten auf allen Gemeindestrassen sowie auf der Kantonsstrasse in Richtung Möhlin. Im März hatten sich die Einwohnerinnen und Einwohner an einer Urnenabstimmung für das neue Verkehrsregime ausgesprochen. Es solle die Strassen im Dorf sicherer machen.

Graf war entschieden gegen Tempo 30 und fühlt sich jetzt bestätigt: «Die gesteckten Ziele des Gemeinderates und des Kantons – mehr Sicherheit, weniger Lärm, weniger Emissionen – haben sich aus Sicht eines Grossteils der Bevölkerung nicht eingestellt», schrieb er der Baselbieter Regierung anlässlich der landrätlichen Fragestunde vergangene Woche. Durch die beiden fast mittig auf der Kantonsstrasse platzierten Schilder seien neue Gefahrenquellen geschaffen worden. Grössere Fahrzeuge wie Traktoren mit Anhängern oder Lastwagen müssten teilweise auf das Trottoir ausweichen. Das könne zu gefährlichen Situationen führen, insbesondere für Schulkinder, die in unmittelbarer Nähe aus dem Bus steigen und zur Schule laufen.

Gewisse Beeinträchtigung «erwünscht»

Eine gewisse Beeinträchtigung – wie zum Beispiel mittels Eingangstor – sei durchaus erwünscht, um das Geschwindigkeitsniveau «positiv zu beeinflussen», antwortete die Baselbieter Regierung auf Grafs Vorstoss. Es könne zudem davon ausgegangen werden, dass sich die Tempo 30 Zone im Grundsatz gut bewährt habe und die formulierten Ziele mit der Tempo 30 Zone erreicht wurden. Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass im Einzelfall eine Beschilderung unerwünschte negative Auswirkungen habe. In solch einer Situation werde jeweils schnell und unbürokratisch reagiert.

Und tatsächlich: Wie sich die «Volksstimme» vor Ort überzeugen liess, sind die beiden Tempo-30-Schilder auf der Kantonsstrasse nach einem Augenschein durch Polizei, Tiefbauamt und Gemeinde um rund einen halben Meter in Richtung Strassenrand versetzt worden. Das Schild auf der Gemeindestrasse befinde sich jetzt ganz am Strassenrand.

Sebastian Schanzer ist Redaktor im Lokalressort Basel. Seine Geschichten und Reportagen spielen sich in den Baselbieter Gemeinden wie auch in der Stadt ab. Gerne berichtet er zudem über Gerichtsfälle und politische Themen. Mehr Infos

