Servette gleicht im Final aus – Ausgerechnet ein Ex-Bieler trifft den EHC Biel mitten ins Herz Die Genfer gewinnen in Biel 3:2, womit es nun im Playoff-Final 2:2 steht. Servette bleibt in der Hitze des Gefechts cooler als die Seeländer. Und Marc-Antoine Pouliot spielt in der alten Heimat gross auf. Marco Oppliger

Der Matchwinner: Marc-Antoine Pouliot spielte fünfeinhalb Jahre für den EHCB, in Spiel 4 sorgt er mit zwei Toren für die Entscheidung zu Gunsten der Genfer. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Dieser Playoff-Final kriegt, was er verdient: Mindestens ein sechstes Spiel. Und das ist ganz nach dem Gusto des Genfer Anhangs, der in der Fremde ausgelassen feiert, derweil die Bieler in den letzten Sekunden mit den Spielleitern hadern. Trainer Antti Törmänen, an und für sich die Ruhe selbst, muss nach einer hitzigen Diskussion mit ihnen gar die Bande räumen. Was freilich nichts am Verdikt ändert, Servette gewinnt 3:2 und gleicht damit im Playoff-Final zum 2:2 aus.

Matchwinner bei den Genfern ist ausgerechnet Marc-Antoine Pouliot, der mit seinem zweiten Treffer in der 51. Minute den Game-Winner erzielt. Der Franko-Kanadier mit Schweizer Pass spielte vor seinem Wechsel fünfeinhalb Jahre für den EHCB und ist mit einer Bielerin verheiratet.

Goalie Mayer im Fokus

Eine Frage durfte man sich vor diesem dritten Akt durchaus stellen: Welche Spuren hinterliess diese 1:2-Niederlage vom Dienstag in den Köpfen der Servette-Spieler? Während praktisch der ganzen Partie hatten sie den Ton angegeben, waren in der Verlängerung drückend überlegen ­gewesen – und mussten sich doch geschlagen geben.

Nun, zunächst tun sich die Genfer tatsächlich etwas schwer. Biel drückt aufs Tempo, und ein Spieler rückt besonders in den Fokus: Tino Kessler. Am Dienstag war er von Roger Karrer gegen den Kopf gecheckt worden, die Szene blieb für Täter wie ­Opfer folgenlos. Und sie gab doch zu reden, weil der Check eben nicht sanktioniert wurde. Kessler jedenfalls reüssiert nach sechs Minuten und feiner Vorarbeit Toni Rajalas, nachdem er zuvor bereits zweimal aus bester Position abschliessen konnte. Es ist für die Gastgeber ein idealer Start, doch können sie den Schwung nicht nützen – auch, weil die Genfer allmählich ihre Zurückhaltung ablegen. Pouliot gelingt noch vor der Pause der Ausgleich.

Unmittelbar nach Wiederbeginn kann Biel in Überzahl agieren. Doch die Seeländer stellen sich dermassen umständlich an, dass daraus gar ein Vorteil für Servette wird: Daniel Winnik ­erzielt nach energischem Nachsetzen von Tanner Richard per Shorthander das 2:1. Und dann wird es hitzig in der Tissot-Arena, wobei ein Mann im Mittelpunkt steht: Robert Mayer. Erst kassiert Fabio Hofer zwei Minuten, nachdem er den Genfer Keeper touchierte – es ist zumindest eine diskutable Strafe. Von der Kühlbox kommend zieht Hofer dann mit der Scheibe davon, ­bedient Etienne Froidevaux, der zum 2:2 trifft, vermeintlich. Weil die Videobilder zeigen, dass Mike Künzle vor Froidevaux’ Schussabgabe Mayer im Torraum berührt hatte, weshalb die Schiedsrichter den Treffer annullieren. Es ist ein korrekter Entscheid. Und es hilft nicht, zeigen die Stadion-Regisseure die Bilder wieder und wieder auf dem Videowürfel. Denn der Bieler Anhang beurteilt die Szene grundsätzlich anders, worauf allerlei Unrat auf das Eis fliegt.

Die Kunst des Vergessens

Biel kann im letzten Drittel zwar nochmals reagieren, Rajala gleicht das Skore in der 50 Minute in Überzahl aus. Es handelt sich um den ersten Powerplay-Treffer der Bieler in dieser Serie. Dies, nachdem sie im Halbfinal gegen die ZSC Lions mit einem Mann mehr noch für die Differenz gesorgt hatten (6 Tore).

Aber der Ausgleich beeindruckt die Servettiens nicht im Geringsten. 59 Sekunden später trifft Pouliot sehenswert – und mitten ins Bieler Herz. Er zieht damit gewissermassen den ­Stecker in der Tissot-Arena, der Anhang – eben noch überschwänglich feiernd – verstummt augenblicklich.

Die höchste Kunst im Playoff ist jene des Vergessens. Ob Sieg oder Niederlage, Fehler oder Traumtor – das alles spielt schon im nächsten Spiel keine Rolle mehr. Servette hat bewiesen, dass es diese Kunst beherrscht. Nun ist der EHC Biel am Samstag in Genf wieder gefordert.



Das Telegramm Infos einblenden Biel - Servette 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

6562 Zuschauer. – Tore: 7. Kessler (Rajala) 1:0. 19. Pouliot (Bertaggia, Karrer) 1:1. 24. Winnik (Richard/Ausschluss Bertaggia!) 1:2. 50. Rajala (Sallinen, Brunner/Ausschluss Pouliot) 2:2.

51. Pouliot (Bertaggia, Vatanen) 2:3. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Biel, 4-mal 2 Minuten gegen Servette plus Spieldauer (Maurer). Biel: Säteri; Rathgeb, Lööv; Jakowenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Kessler, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Olofsson; Brunner, Cunti, Künzle; Hischier, Froidevaux, Schläpfer; Stampfli. Genf-Servette: Mayer; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin; Miranda, Filppula, Winnik; Praplan, Richard, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Smirnovs, Pouliot, Bertaggia; Antonietti.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.