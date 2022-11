Differenzen um Pächterwechsel – Ausgerechnet an der Premiere «seines» Films ist Fährimaa Urs Zimmerli krank Nach 30 Jahren muss der Pächter der Basler Klingental-Fähre, Urs Zimmerli, unfreiwillig gehen. Am Montag feierte ein Kurzvideo über den Fährimaa Premiere – ohne ihn. Lea Buser

Während zweier Jahre hat Kameramann und Editor Chris Delgado den Fährenmann Urs Zimmerli begleitet. Video: Fasnacht & Partner AG

Die Flagge mit dem Baslerstab weht leicht im Wind, die Morgensonne taucht den Rhein in ein sanftes Licht. Urs Zimmerli ist bereit für seine ersten Fahrgäste.

Die meisten Baslerinnen und Basler werden schon mal mit ihm den Rhein überquert haben: Seit 1992 ist Urs Zimmerli Pächter der Klingental-Fähre (Vogel Gryff). Davor hatte sein Vater, Walter Zimmerli, die Fähre während 20 Jahren gepachtet. Nach 50 Jahren «Zimmerlis Klingentalfähri» ist nun Schluss: Nachdem Zimmerli 65 Jahre alt geworden ist, hat die Stiftung Basler Fähren seinen Pachtvertrag nicht mehr verlängert.

Im zehnminütigen Film «Rheinleben», gedreht von Chris Delgado, erinnern sich Urs Zimmerli selbst, seine Frau Susanne Zimmerli und seine Schwester Iris Zimmerli an seine Zeit als Fährimaa. Der Film ist eine Hommage an den 65-Jährigen – doch nun liegt er ausgerechnet an der Premiere mit 40 Grad Fieber und einer angehenden Lungenentzündung zu Hause im Bett. Dafür übernimmt sein Schwager Stefan Schröder das Wort. Der Pächterwechsel bedeute das Ende einer Familiengeschichte. «Ein Ende, das Urs sich etwas anders vorgestellt hat», sagt Stefan Schröder.

Das Kurzvideo «Rheinleben» Infos einblenden Bereits vor der Nichtverlängerung von Zimmerlis Vertrag meldete die Werbeagentur Fasnacht & Partner AG der Stiftung Basler Fähren Interesse an einem Film über die Fährenmänner an. Ursprünglich sollten alle vier Fähren vorkommen – die Geschichte von Urs Zimmerli sei jedoch so interessant gewesen, dass der Kameramann und Editor Chris Delgado «Rheinleben» über ihn allein gedreht habe. Während zweier Jahre begleitete Chris Delgado den Fährmann filmisch.

Zum Jahreswechsel erhält die Klingental-Fähre mit Alex Guerrieri einen neuen Pächter. Dabei wäre Urs Zimmerli so gerne noch ein bis zwei Jahre Pächter der Vogel Gryff geblieben.

«Sie kamen zu Urs auf die Fähre und eröffneten ihm, dass es einen Pächterwechsel geben werde», erzählt Stefan Schröder anstelle des kranken Urs Zimmerli. Der Fährimaa sei überrascht und enttäuscht gewesen. Auf einer menschlichen Ebene wirke dieses Vorgehen wie ein Zeichen fehlender Wertschätzung, findet Schröder.

Die Stiftung Basler Fähren glaubt hingegen, ihre Absichten gegenüber Zimmerli klar kommuniziert zu haben. In den letzten Jahren hätten auch zwei andere Pächter, die das Pensionsalter erreicht hätten, ihre Pacht in jüngere Hände übergeben. «Die Fähren sollen an eine junge Generation weitergegeben werden», sagt Dieter Bühler, Präsident der Stiftung Basler Fähren, gegenüber der BaZ.

Das sei Urs Zimmerli vor circa zwei Jahren mitgeteilt worden. In dieser Sitzung habe er den Wunsch geäussert, auch nach Erreichen des 65. Altersjahrs noch ein bis zwei Jahre Pächter bleiben zu können. Der Stiftung seien aber schliesslich drei Bewerbungen vorgelegen, weshalb die Entscheidung für einen neuen Pächter sinnvoll erschienen sei. «Irgendwann muss man gehen», sagt Dieter Bühler.

Fährimaa Urs Zimmerli wäre gerne noch Pächter geblieben. Foto: Raphael Moser

Genau wie Rémy Wirz, seit 18 Jahren Pächter der St.-Johann-Fähre, dessen Vertrag ebenfalls nicht verlängert wurde, dürfe Zimmerli durchaus noch Fähre fahren. Nur eben als Mitarbeiter und nicht mehr als Pächter. Dem Vernehmen nach verstehen sich Zimmerli und der zukünftige Pächter Alex Guerrieri jedoch nicht.

In den Ruhestand gehen wird Zimmerli wohl noch nicht. Es lägen bereits ein paar Angebote auf dem Tisch, so Stefan Schröder. «Er wird auf dem Rhein bleiben.»

