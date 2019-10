Ausgepeitschte Weibsbilder und Polizeieinsätze wegen Autosüchtigen

Fremde werden registriert

Keine Ausnahme! Auch während der Messezeit darf kein Fremder länger als 24 Stunden beherbergt werden, wenn er keine Aufenthaltsbewilligung hat. Mit fremd sind alle gemeint, die keine Basler sind. Auch Schweizer Bürger werden von dieser Regelung nicht ausgenommen. Und dies «bey Straf von einem Franken für jeden überzähligen Tag», mahnt die Kanzley der Stadt Basel 1812 im Kantonsblatt.

Festgebundene Kinder

Kleinkinder, alle in Röckchen, drehen sich, an hängenden Rösslein festgezurrt, im Kreis. Für die Herbstmesse während der Belle Epoque ein übliches Bild. Das kleine, von Hand angetriebene Karussell auf dem Barfi ist für Mädchen und für jene Knaben, die noch keine Hosen anhaben. Das heisst für Kleinkinder. Denn auch kleine Jungs tragen in jener Zeit üblicherweise Röckchen. Die grosse Resslirytti wird anfangs noch von einem Pferd angetrieben. 1912 ist sie sogar von einem Zelt umgeben. Darin befinden sich, so steht es im Buch «500 Jahre Basler Messe» von Markus Fürstenberger, ein Restaurant und ein eigenes Orchester.

Casting bei der Polizei

28. Oktober 1913. Strassenmusikanten, die an der Herbstmesse auftreten wollen, müssen erst vor der Polizeiführung ihr Können vortragen. Lassen sich die Taschendiebe schon nicht fernhalten, so wird man immerhin vor Musikern bewahrt, die laut mit gut verwechseln, weiss der Basler Stadtführer Grabmacherjoggi auf Twitter. Die Musikinspektion ist ein Knochenjob. Bei Fürstenberger ist nachzulesen, dass im Jahr 1896 ganze 200 Bewerber zur Inspektion antreten, davon 70 Drehorgelmänner.

Kinderwagen verboten

Familien mit Kinderwagen, die sich durch die Besuchermassen drängen? So etwas gab es in den 1920er-Jahren in Basel nicht. «Velos und Kinderwagen werden weder auf den Budenplätzen noch auf den anliegenden Trottoirs geduldet», vermeldet das Polizeidepartement im Kantonsblatt vom Oktober 1920. Es ist nicht das einzige spezielle Verbot, so ist beispielsweise auch «der Verkauf von Pfauenfedern und ähnlichen Artikeln, welche nur zur Belästigung des Publikums dienen», untersagt. Wie die Besucher damals mit Pfauenfedern belästigt wurden, bleibt der eigenen Fantasie überlassen.