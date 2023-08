Vape-Verbot – Ausgedampft: Venezuela verbannt E-Zigaretten Die venezolanische Regierung hat den Verkauf und den Gebrauch von elektronischen Zigaretten untersagt. «Sie sind in Mode gekommen», warnte Präsident Nicolás Maduro zuvor.

Ein Verkäufer zeigt Schachteln mit elektronischen Zigaretten in einem Geschäft in der venezolanischen Hauptstadt Caracas (03. August 2023). Foto: Federico Parra (AFP)

Venezuela hat den Verkauf und den Gebrauch von E-Zigaretten untersagt. Die Regierung «verbietet die Herstellung, die Lagerung, den Handel, das Inumlaufbringen, die Vermarktung, den Im- und Export, den Gebrauch, den Konsum» von elektronischen Zigaretten, heisst es in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss des Gesundheitsministeriums. Darin werden die E-Zigaretten als «schädlich» bezeichnet. Die Strafen für die Zuwiderhandlung des Verbots sollen laut Ministerium noch festgelegt werden.

Der Verkauf von E-Zigaretten an Minderjährige ist bereits seit Juni in Venezuela verboten. Präsident Nicolás Maduro hatte die Gesundheitsbehörden aufgefordert, ein komplettes Verbot zu prüfen. «Sie sind in Mode gekommen», sagte Maduro. Viele Jugendliche würden glauben, dass «sie rauchen können und das keine Auswirkungen auf die Gesundheit haben wird».

«Traditionelle» Zigaretten sind hingegen erlaubt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat elektronische Zigaretten als «schädlich» eingestuft. Es sei noch zu früh, um etwas über die langfristigen Auswirkungen dieser Art Produkte zu sagen.

Das venezolanische Gesundheitsministerium erklärte mit Verweis auf «klinische Studien und Versuche», elektronische Zigaretten enthielten «potenziell giftige Substanzen, die eine Abhängigkeit fördern». Der Verkauf «traditioneller» Zigaretten, deren Schädlichkeit seit Jahren bewiesen ist, unterliegt in Venezuela keinerlei Einschränkungen, lediglich die Werben für Tabakprodukte ist teilweise verboten.

AFP/lif

