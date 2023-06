Fall am Baselbieter Strafgericht – Junge Asylsuchende werfen Betreuer sexuelle Belästigung vor Ein Betreuer soll in Reinach minderjährige Asylsuchende sexuell angegangen haben. Diese Vorwürfe könnten aber auch ein Racheakt der jungen Marokkaner gewesen sein. Der Angeklagte wurde freigesprochen. Sebastian Schanzer

Zwei unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) sollen von einem Betreuer im Asylzentrum Reinach sexuell angegangen worden sein. Foto: Dominik Plüss

Am Anfang hatten alle Beteiligten Spass: tanzen im Zimmer, herumalbern, blödeln, Körperkontakt. Ein ehemaliger Betreuer von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) pflegte offenbar einen lockeren Umgang mit den beiden Nordafrikanern, die er im ehemaligen Bundesasylzentrum in Reinach zu betreuen hatte. So locker, dass sie sich auch über seinen «Maurerausschnitt» lustig machen, ja, ihm sogar spasseshalber Tritte ins Gesäss geben durften.