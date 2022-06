Was ich am Internet liebe: die tollen Begriffe, die es immer wieder an mich heranträgt. Zum Beispiel revenge bedtime procrastination: Der Ausdruck beschreibt die Gewohnheit, nach einem anstrengenden Tag nicht das Naheliegende zu tun – nämlich früh ins Bett zu gehen –, sondern bis spätabends aufzubleiben und im Internet zu surfen, Serien zu schauen oder online Scrabble zu spielen. Mir passiert das immer wieder, wobei ich am nächsten Morgen mit der Lebensenergie einer Kartoffel in den Laken liege und bereue, nicht früher ins Bett gegangen zu sein.