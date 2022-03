Solothurn korrigiert den Richtplan – Aus für die geplante Birsbrücke beim Anschluss Aesch Trotz Bedenken aus Aesch: Der Kanton Solothurn bevorzugt für die Autobahn A18 einen Zubringer Dornach ohne die einst projektierte Birsbrücke Widen Mitte. Thomas Dähler

Die aktuelle Baustelle für den Vollanschluss Aesch: Eine Direktverbindung über die Birs ins Dornacher Swissmetal-Areal ist nicht mehr vorgesehen. Foto: zvg

«Sobald die notwendigen Finanzierungsbeschlüsse vorliegen, kann mit dem Bau begonnen werden»: So hat im August 2013 das Fazit der Kantone Baselland und Solothurn gelautet – nach zweieinhalb Jahren Arbeit an der Vorprojektierung. Vorgesehen war eine neue Flussüberquerung vom Autobahnanschluss Aesch ins Dornacher Swissmetal-Areal jenseits der Birs. Die Birs ist hier die Kantonsgrenze. Mit 28,5 Millionen Franken fand der Anschluss Dornach der Autobahn A18 auch Aufnahme ins vorletzte Agglomerationsprogramm der Region Basel mit Horizont A – teilfinanziert durch den Bund. Doch daraus wird nichts: Der Kanton Solothurn hat soeben den korrigierten Richtplan aufgelegt, in dem das Projekt gestrichen ist.