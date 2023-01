Nach 42’000 positiven Corona-Tests – Aus für das Uni-Testcenter Fast drei Jahre lang wurden vom Universitätsspital Basel im Schnitt jeden Tag 200 Menschen getestet. Heute um 13 Uhr war nun Schluss. Dina Sambar

Das grosse Testcenter der Universität Basel Foto: zvg

Das erste Testzentrum des Basler Universitätsspitals wurde am 9. März 2020 eröffnet – eine Woche bevor ganz Basel in den Corona-Lockdown versetzt wurde. Ziel war es, möglichst viele Verdachtsfälle zeitnah testen zu können. Deshalb sollte das Center auch nahe am Notfallzentrum und am Labor des Universitätsspitals liegen.

Der erste Standort war sehr unkonventionell. Das erste halbe Jahr wurden Menschen, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Erkrankung bestand, in der zum temporären Testzentrum umgebauten Predigerkirche getestet.

Provisorisches Abstrichzentrum in der Predigerkirche am Unispital Basel. Foto: Fabian Fiechter/USB

Später wurden die Testwilligen provisorisch im ehemaligen Kiosk am Eingang des Klinikums 1 an der Spitalstrasse empfangen. Zudem wurde die ehemalige Schwimmhalle auf dem Gelände des Unispitals zu einem Test- und Triagezentrum umgebaut. Auch im Notfallzentrum und in der Medizinischen Poliklinik wurden Abstriche vorgenommen.

An Spitzentagen, im Frühling 2022, wurden bis zu 900 Tests durchgeführt. «Sämtliche Tests wurden, auch bei grösstem Testaufkommen, am gleichen Tag und in der Regel innert weniger Stunden durch das Labor des

Universitätsspitals Basel analysiert», schreibt Spital-Sprecher Nicolas Drechsler in einer Medienmitteilung. Zeitweise erhielten die Spitalmitarbeitenden Unterstützung durch Temporärkräfte, Studierende, Angehörige der Armee, des Zivilschutzes, Hausärztinnen und Hausärzte sowie durch Freiwillige.

Insgesamt wurden so über 200’000 Abstriche durchgeführt, gut 42’000 waren positiv. Das Testcenter des Universitätsspitals habe wesentlich zur Bewältigung der Pandemie in der Region Basel beigetragen, heisst es in der Medienmitteilung: «Durch das Testangebot konnten Infektionen, Infektionswellen und Virusvarianten früh erkannt werden. Dies half dabei, Entwicklungen der Pandemie zu erkennen und das Gesundheitswesen der Region zu schützen.»

In den letzten Tagen wurden nur noch 20 bis 50 Tests durchgeführt. Am Dienstag um 13 Uhr hat das Zentrum seine Tore nun endgültig geschlossen.

Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.