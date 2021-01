Nobelhotels unter Quarantäne – Aus diesen zwei Hotels in St. Moritz darf niemand mehr raus Der Kanton Graubünden stellt die beiden 5-Sterne-Häuser Kempinski und Badrutt’s Palace unter Quarantäne. Die südafrikanische Variante des mutierten Coronavirus wurde dort festgestellt. Yann Cherix

Das mutierte Virus wurde hier nachgewiesen: Badrutt’s Palace in St. Moritz. Foto: Mayk Wendt

Seit Sonntag herrscht in St. Moritz Aufregung. Mutierte Coronaviren wurden im Bündner Skiort nachgewiesen und zwei Hotels unter Quarantäne gesetzt. Jetzt ist auch klar, um welche es sich handelt: Kempinski und das legendäre Badrutt’s Palace. Beide 5-Sterne-Häuser haben dies nun auf Anfrage gegenüber dieser Zeitung bestätigt. Mehrere 100 Gäste, die in den beiden Hotels logieren, dürfen nun nicht mehr raus. Spa, Restaurants sind geschlossen, die Zimmer dürfen nicht verlassen werden. Auch darf niemand mehr von ausserhalb des Hotels rein. Wer am Montag abreisen wollte, muss nun seinen Aufenthalt verlängern. Wie lange, ist noch offen.

In beiden Hotels, die unter Quarantäne gestellt worden sind, ordnete das Gesundheitsamt Massentests an, wie die Staatskanzlei Graubünden am Montagmorgen bekannt gab. Darüber hinaus werden in St. Moritz die Schulen sowie die Skischulen bis auf weiteres geschlossen. Auf dem gesamten Gemeindegebiet besteht neu eine Maskentragpflicht.

Die südafrikanische Variante

Das Bündner Gesundheitsamt ist laut eigenen Angaben besorgt. Die Virusmutation sei deutlich ansteckender als jene Variante, die bisher weltweit vorgeherrscht habe. Die im Oberengadin festgestellte Mutation ist die südafrikanische Variante, wie die Kommunikationsstelle Coronavirus des Kantons auf Anfrage bekannt gab.

Das Gesundheitsamt empfiehlt den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Gästen dringend, auf alle nicht notwendigen Kontakte mit anderen Personen zu verzichten. Die Abstands- und Hygieneregeln seien konsequent einzuhalten.

Das gehäufte Auftreten des mutierten Virus wurde am Sonntagabend in St. Moritz festgestellt. Die Behörden schreiben von rund einem Dutzend Fälle. Die Flächentests für die Bevölkerung der Gemeinde St. Moritz werden am Dienstag durchgeführt.

Dank der aktiven Teststrategie und der Erfahrungen aus den Pilottests vom letzten Dezember sei es dem Gesundheitsamt möglich, rasch gezielte Massnahmen gegen die Ausbreitung des mutierten Virus in St. Moritz umzusetzen, hiess es weiter.