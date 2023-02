Vertrackte rechtliche Situation – Aus Deutschland abgeschoben, in der Schweiz abgetaucht Ein afghanischer Kinderschänder, der deswegen in Deutschland eine Haftstrafe absass, wurde in die Schweiz abgeschoben. Hier ist er untergetaucht. Aktiv gesucht wird er nicht. Julia Konstantinidis

Laut «Blick» ist der Afghane einst mit dem 8er-Tram illegal aus der Schweiz nach Deutschland eingereist. Foto: Michael Scherrer («20 Minuten»)

Ein afghanischer Kinderschänder, der für seine Handlungen in Deutschland im Gefängnis seine Strafe absass, wurde kürzlich von Deutschland in die Schweiz abgeschoben und ist untergetaucht. Wie der «Blick» berichtete, wurde der Mann an einem Grenzübergang in Basel der Schweizer Grenzschutzbehörde übergeben. Seither kennen weder die Schweizer noch die deutschen Behörden seinen Aufenthaltsort.

Zwar wurde «die Person wegen rechtswidrigen Aufenthalts an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt und aus der Schweiz weggewiesen, weil sie sich irregulär in der Schweiz aufhält. Zudem wurde gegen sie eine Einreisesperre verhängt», wie Reto Kormann vom Staatssekretariat für Migration auf Anfrage schreibt. Doch weil in der Schweiz keine straf- oder ausländerrechtlichen Gründe vorliegen, konnte er nicht länger festgehalten werden. Sollte sich der Mann noch in der Schweiz befinden, würde er sich hier illegal aufhalten.

Dieser Status bedeutet jedoch nicht, dass nun nach dem Mann gesucht wird. «Ein illegaler Aufenthalt ist kein Grund für eine Fahndung. Die Person ist nicht ausgeschrieben», erklärt Adrian Plachesi, Kommunikationsleiter der Kantonspolizei Basel-Stadt. Gerate der Mann allerdings in eine Kontrolle, «wird er der Migrationsbehörde zugeführt».

Schweiz zur Rücknahme verpflichtet

Dass der Afghane überhaupt von Deutschland in die Schweiz abgeschoben werden konnte, war nur möglich, weil er gemäss «Blick» 2022 illegal aus Basel über die deutsche Grenze nach Weil am Rhein einreiste – laut der Zeitung mit dem 8er-Tram. Gemäss einem bilateralen Rücknahmeabkommen ist die Schweiz verpflichtet, Personen die aus der Schweiz unrechtmässig nach Deutschland eingereist sind, wieder aufzunehmen. Eine Ausschaffung nach Afghanistan kommt nicht infrage, denn weder Deutschland noch die Schweiz schafft seit der Machtübernahme der Taliban Menschen in das Land aus.

Die Vorstellung, dass ein verurteilter Kinderschänder in die Illegalität abtaucht, kann ein mulmiges Gefühl verursachen. «Jeder Übergriff auf einen jungen Menschen hinterlässt tiefe Spuren und Verletzungen», sagt Beat John, Geschäftsleiter der Opferhilfe beider Basel. «Es wäre besser, wenn er kooperieren würde», sagt der Experte für Opferhilfe, der betont, dass er den Fall nicht kenne. «Man weiss nicht, weshalb er abgetaucht ist», sagt John und warnt vor Überreaktionen: «Wenn der Mann seine Strafe abgesessen hat, ist er frei. Er hat das Recht auf eine zweite Chance.»

Julia Konstantinidis ist seit 2020 Redaktorin im BaZ-Ressort Kultur&Gesellschaft. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.