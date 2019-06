Aus dem Reich der Fantasie

Burgener redet ebenfalls. Respektive er liest ab. Die ersten drei Minuten seines Auftritts bedient er sich seiner Notizen. Er spricht von «Massnahmen treffen» und davon, dass der Fussball auch Showbusiness sei. Und Rotblau in der neuen Saison im Europacup die Leute unterhalten wolle. Ins selbe Horn stösst Heri. «Der Laden funktioniert», sagt der CEO über den FCB und nennt in diesem Zusammenhang den jüngsten Zuzug von Kemal Ademi. Alles super also. Es ist ein Gerede um den heissen Brei.

FCB gesteht Fehler ein

Die Fragerunde soll dies ändern, das Chaos der letzten Tage im Stadtclub aufgearbeitet werden. Die Fans wollen Klarheit. Erste Frage. Burgener kneift die Augen zusammen. Er wirkt angespannt. Fast gelangweilt schaut zuweilen Sitznachbar Koller drein. Der Trainer darf seine erste Saison von Beginn an mit dem FCB in Angriff nehmen. Das ist nach den Wirrungen der letzten Wochen rasch klar und wird auch im Interview mit Koller deutlich. In vielen anderen Punkten aber lässt Rotblau die Öffentlichkeit im Dunkeln tappen – vor allem bei den dringlichsten Fragen: Warum ist Marco Streller als Sportchef zurückgetreten? Stimmt es, dass Marcel Koller letzte Woche freigestellt worden ist und Patrick Rahmen als dessen Nachfolger bereits in den Startlöchern stand? Wer ist der künftige FCB-Sportchef?

Als es um die Causa Streller geht, hebt Burgener kurz seinen Kopf und will antworten, da flüstert ihm Heri hinter vorgehaltener Hand etwas zu. Der Präsident zögert, dann sagt er: «Es war sein Entscheid, den respektiere ich.» Von einem Zerwürfnis, einem Machtkampf möchte Burgener nichts wissen, er schweift ab und gibt schliesslich zu, dass der FC Basel an seiner Kommunikation arbeiten müsse. Damit Halbwahrheiten nicht mehr an die Öffentlichkeit geraten. Auch er habe zuletzt Fehler gemacht – etwa, dass er nur dem «SonntagsBlick» ein Interview gegeben habe, obwohl der Club am Freitag kommunizierte, bis zum offiziellen Termin vom Dienstag nicht kommunizieren zu wollen.

Ein wenig Selbstkritik ist vorhanden. Immerhin.

So locker kann sich Burgener an diesem Morgen aber nicht aus der Affäre ziehen. Zu offen sind zu viele Fragen. Doch der Präsident blockt konsequent ab, wuselt sich durch die 75 Minuten. Burgener spricht ein nächstes Mal von Interna, die Interna bleiben sollen und betont beim x-ten Versuch der Journalisten, von ihm die Wahrheit zu erfahren: «Das ist alles aus dem Reich der Fantasie.» Was Burgener sagt: «Wir haben einen Vertrag mit Marcel Koller.» Was Burgener nicht sagt: «Wir haben mit Patrick Rahmen gesprochen.» Was er aber auch sagt: «Ich erwarte von unserem Sportchef, dass er ein paar Dossiers hat, wenn uns jemand den Trainer wegnehmen will.»

Es bleibt also im kleinen Kreis, was auf medialer Ebene zuletzt gross aufbereitet worden ist. Möglichst wenig soll nach aussen gelangen. Unklar ist deshalb auch, wer Strellers Nachfolge als Sportchef antritt. Ruedi Zbinden, Remo Gaugler, Philipp Kaufmann und Marcel Herzog teilen sich aktuell diese Aufgabe, unterstellt sind sie CEO Heri. Der neue Sportchef soll bald präsentiert werden. Es ist denkbar, dass dieser aus internen Kreisen rekrutiert wird. Dann möchte der Verein umgehend orientieren. Vielleicht tut dies Bernhard Burgener in einem Outfit, das erneut Nähe zu den Fans vermitteln soll. Damit auch in Basel alles gut kommt.