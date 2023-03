Saniertes Gelterkinder Kulturzentrum – Aus dem Marabu wird ein Bijou Vieles sieht noch aus wie vor 67 Jahren, als das Marabu als Kino an den Start ging, doch hinter den Kulissen steckt inzwischen viel neue Technik und noch mehr Herzblut. Daniel Aenishänslin

Vieles sieht noch aus wie in den 50er-Jahren, doch die Bühne ist nicht nur neu, sondern auch äusserst flexibel. Foto: Pino Covino

Vieles an ihm ist brandneu, doch irgendwie ist das Marabu ganz das Alte geblieben. Das Kulturzentrum in der Oberbaselbieter Zentrumsgemeinde Gelterkinden ist frisch renoviert. Und das war bitternötig. Lüftung und Heizung waren auf dem ältesten Stand, die Künstlergarderobe ein Provisorium im Freien, die Technik von gestern. An der Pressekonferenz vom Donnerstag betonte Henri Rigo, Präsident der Baukommission der Stiftung Marabu, «wenn man so etwas baut, muss man es für die Menschen bauen». Dem Besucher wie der Künstlerin soll es im neu aufgestellten Haus wohl sein.