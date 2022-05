Massnahmenzentrum Arxhof in Niederdorf – Aus dem Leben der Weggesperrten Eine Podiumsdiskussion lässt hinter die verschlossenen Türen blicken. Daniel Aenishänslin

Wurde vergangenes Jahr 50: das Massnahmenzentrum Arxhof oberhalb Niederdorf. Foto: Archiv BaZ

Der Arxhof ist eine Institution im oberen Baselbiet. Das Massnahmenzentrum für junge Erwachsene, das auf einer Anhöhe westlich von Niederdorf in der Nähe des Schloss Wildenstein liegt, feierte 2021 sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass erschien im Baselbieter Kantonsverlag die Publikation «50 – fünfzig Geschichten für 50 Jahre Arxhof». Nun folgt eine Podiumsdiskussion zum Thema. Sie findet in der Kantonsbibliothek am Liestaler Bahnhof am Donnerstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr, statt.

Unzählige straffällige Jugendliche und junge Männer mussten sich im Arxhof mit ihren Taten auseinandersetzen. Viele packten ihre zweite Chance und fassten nach dem Austritt wieder Fuss. Die Diskussion spürt den Fragen nach, warum junge Männer kriminell werden, wie sie die Zeit im Massnahmenzentrum erleben und wie der Neustart in ein deliktfreies Leben gelingen kann.

Der Direktor und vier Delinquenten

Arxhof-Direktor Francesco Castelli sowie drei ehemalige und ein aktuell Eingewiesener gewähren im Rahmen einer Podiumsdiskussion einen Einblick in das Leben vor, während und nach der Massnahme. Es moderiert Markus Prazeller, Anwalt und Mitglied der Aufsichtskommission des Arxhofs. Den Abend eröffnen wird Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer.

Der Arxhof wird bereits im Jahre 1585 als «Meyerhof Arx by Wildenstein» erwähnt und gehörte später zum Schlossgut Wildenstein. Infolge Erbteilung wurde er 1792 vom Schlossgut abgetrennt. Gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts kam er wieder zum Schlossgut, wurde aber 1891 erneut davon losgelöst. Im Jahre 1964 kaufte ihn der Kanton Baselland zur Einrichtung einer Arbeitserziehungsanstalt.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.