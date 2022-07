YB-Stürmer Cedric Itten – «Aus Basel habe ich nie etwas gehört» Beim FCB galt er einst als nächster grosser Export, jetzt ist er bei YB: Der Basler Cedric Itten macht in Bern die Erfahrung von zwei prägenden Jahren im Ausland geltend. Moritz Marthaler Christian Pfander (Fotos)

«Ich will hier wieder in Form kommen.» Cedric Itten schlägt bei YB ein neues Kapitel seiner Karriere auf. Foto: Christian Pfander

Warten galt schon immer als das Schicksal jedes Reisenden, und als Cedric Itten, Schweizer Fussballreisender, im Sommer 2020 im schottischen Glasgow ankam, wurde ihm eine aussergewöhnliche Leistung in dieser Disziplin abverlangt. Itten war damals ein 23 Jahre alter Emporkömmling und hatte als solcher mit seinesgleichen beim FC St. Gallen unter dem Kosenamen «Rasselbande» eben eine aufmerksamkeitserregende Tour durch die Super League hinter sich. Und jetzt also: Auslandtransfer, Glasgow Rangers, ein Aufstieg punkto Stadt und Stadion. Beim schottischen Rekordmeister sollte er den kolumbianischen Goalgetter Alfredo Morelos ersetzen, so hatten sie ihm das erzählt, am Telefon.