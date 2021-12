Covid-Kinderimpfung – Aus Angst: Eltern lassen Kinder im Ausland impfen Die Zahl der Familien, die nicht einfach zusehen wollen, wie sich ihre Kinder mit Corona infizieren, steigt. Um eine Impfung zu erhalten, fahren sie Tausende Kilometer weit. Fabienne Riklin

D ie europäische Arzneimittelbehörde ( EMA ) hat vor gut einer Woche den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. Deutschland will ab dem 13. Dezember offiziell mit dem Impfen starten. Foto: Imago images/photonews.at

Zu viert stiegen sie ins Auto: Simone D., ihr Mann und die beiden Töchter, sieben und acht Jahre alt. Von ihrem Wohnort in einem kleinen Dorf im Mittelland fuhren sie los in Richtung deutsche Grenze. Ihr Ziel: die Praxis eines Allgemeinmediziners, Hunderte Kilometer weiter nördlich. Dort angekommen, trafen sie in dessen Wartezimmer weitere Familien aus der Schweiz. Alle mit kleinen Kindern.

Über Bekannte von Bekannten hatten sie den Kontakt des Arztes erhalten und erfahren, dass er auch unter 12-Jährige impft: Off-Label, also ausserhalb der behördlichen Zulassung, auf eigene Verantwortung. Vor der Impfung mussten die Eltern einen Haftungsausschluss unterzeichnen. «Wir haben das Risiko genau abgewogen und uns klar für die Impfung entschieden», sagt Simone D.