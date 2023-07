Land-Art auf der Wasserfallen – Aus Ästen und Steinen wird Kunst In einem Workshop schufen Teilnehmende 14 Kunstwerke im Wald und in der offenen Natur. Die «Ausstellung» bleibt so lange erhalten, wie es die Umwelt will. Lea Buser

Äste, Steine, Wurzeln: Alles, was die umliegende Natur hergibt, kann als Material verwendet werden. Foto: Sasi Subramaniam

Wer von der Bergstation der Luftseilbahn Reigoldswil-Wasserfallen Richtung Waldweide spaziert, wird auf ein paar ungewöhnliche Objekte treffen.

Denn letzte Woche fand erstmals die Landart Wasserfallen statt. Während eines fünftägigen Workshops schufen die Teilnehmenden vierzehn Kunstwerke im Wald und in der offenen Natur, wie die Stiftung Luftseilbahn Reigoldswil-Wasserfallen (LRW) in einer Medienmitteilung schreibt.

Als Material diente, was vor Ort zu finden war: Äste, Steine, Wurzeln, Bäume und weiteres «Naturmaterial». Ziel des Workshops sei gewesen, auf die besonderen Gegebenheiten der Umwelt einzugehen und die Naturobjekte optimal in die Landschaft zu integrieren.

«Die wunderbare Juralandschaft auf der Wasserfallen bot ausgezeichnete Voraussetzungen für die naturnahe Land-Art-Kunst», sagt Stephan Mathis, Stiftungsrat und Projektleiter Landart Wasserfallen 2023.

Die Landart Wasserfallen fand in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Foto: Sasi Subramaniam

Peter Hess, Land-Art-Pionier mit eigenem Atelier in Allschwil, hatte die künstlerische Leitung des Workshops inne. Auch der Land-Art-Experte Paul Glanzmann und die -expertin Marie Hess-Boson, ebenfalls aus Allschwil, Geert Schicks aus den Niederlanden sowie Marijus Gvildys aus Litauen unterstützten und berieten die Teilnehmenden.

«Durch die Verbreitung über Social Media nahmen auch Interessierte ausserhalb der Nordwestschweiz und aus der badischen Nachbarschaft teil», sagt Stephan Mathis. Zudem seien auch Teilnehmende aus Italien und Tschechien gekommen, die Peter Hess vom Landart-Festival in Grindelwald her kennen würden. Diesen Anlass im Berner Oberland hat Hess begründet. So seien insgesamt sieben Nationen an der Ausstellung beteiligt, so Mathis.

1 / 11 «Die vierzehn Objekte bestechen durch ihre schlichte Schönheit, die nahtlose Einbettung in die Natur und ihre Einzigartigkeit», bilanziert die Stiftung Luftseilbahn Reigoldswil-Wasserfallen. Foto: Sasi Subramaniam

Die kommentierte Werkbetrachtung am letzten Workshop-Tag zog gar 80 Besucherinnen und Besucher an. «Die vierzehn Objekte bestechen durch ihre schlichte Schönheit, die nahtlose Einbettung in die Natur und ihre Einzigartigkeit», bilanziert die Stiftung.

Interessierte können sich die Kunst aber noch länger anschauen: Sie bleibe auf unbeschränkte Zeit an ihren Standorten erhalten – die Natur bestimme ihre Lebensdauer. Der Grossteil der Objekte soll vom Weg der Bergstation in Richtung Waldweide aus zu sehen sein. Der Zugang zu den einzelnen Werken ist beschildert.

Auf der Wasserfallen Naherholungsgebiet Hintere Wasserfallen Reigoldswil Berggasthaus öffnet wieder

Fehler gefunden?Jetzt melden.