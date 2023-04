Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Augustin zeigt Kaltschnäuzigkeit, Xhaka das Trikot für die Fans Nach 80 Minuten schaltet der FC Basel in Nizza einen Gang höher und qualifiziert sich dank des 2:1-Erfolgs für den Halbfinal der Conference League. Dominic Willimann Tilman Pauls

Jean-Kévin Augustin schiesst mit dieser Aktion den FCB in Nizza in die Verlängerung. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Marwin Hitz: 5

Nachdem er sich am letzten Sonntag für das YB-Spiel krank abmelden musste, kehrt der Stammgoalie im Europacup zurück zwischen die Pfosten. Ist beim frühen 0:1 machtlos, da der Schuss von Laborde von Pelmard noch unhaltbar abgelenkt wird. Danach nur noch selten geprüft – und immer zur Stelle.

Michael Lang: 5

Die Pause gegen YB hat dem Routinier gut getan. Mit vollem Tank geht er die Aufgabe in der Provence an und bespielt den rechten Part in der Dreierkette. Nicht ganz optimal ist sein Zuspiel auf Adams, bevor das erste Nizza-Tor fällt. Geht nach 64 Minuten nach einem harten, aber fairen Luftduell mit Bard wie ein Boxer k.o., kann aber weiterspielen.

Kasim Adams: 5

Er hätte den Ball einfach wegschlagen können. Doch nach 10 Minuten verliert der Ghanaer das Spielobjekt leichtfertig im Aufbauspiel, sodass Nizza rasch durchkombiniert und Laborde den Gastgeber in Führung bringt. Auch danach strahlt er im Abwehrzentrum nicht immer jene Sicherheit aus, die ihn im Europacup-Hinspiel gegen Nizza und auch zuletzt gegen YB ausgezeichnet hat. Doch er steigert sich. Und dann kommt die 98. Minute und sein Kopftor, das den FCB in den Halbfinal bringt.

Kasim Adams (Nummer 15) steht in der Verlängerung goldrichtig und köpft zum 2:1 ein. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Andy Pelmard: 6

Sein Einsatz beim 0:1, als er Labordes Ball noch abfälscht, zeigt, wie engagiert er in seiner Heimat zu Werke geht. Gewinnt praktisch jeden Zweikampf und hat Angriffsauslösungen parat, die sich sehen lassen können. Hat Glück, dass der Unparteiische nach 57 Minuten und seinem Tackling gegen Moffi nicht auf Strafstoss entscheidet. Trainer Heiko Vogel findet nach dem Spiel nicht mal ein passendes Wort, um Pelmards starke Leistung zu beschreiben.

Dan Ndoye: 4,5

Gegen seinen früheren Club holt sich der Romand die erste Gelbe Karte der Partie ab. Später provoziert er Dantes Verwarnung. In seinen 1:1-Situationen ist er aber weitaus weniger effektiv als vor Wochenfrist im Joggeli – und verliert teils zu einfach den Ball. Doch in der 90. Minute hat er den Siegtreffer vor Augen. Sein Schuss wird von Schmeichel ins Toraus gelenkt. In der Endphase und in der Verlängerung dreht er mächtig auf.

Andy Diouf: 5

Der Franzose wirkt im Basler Zentrum lange Zeit unauffällig. Bis er nach 86 Minuten den perfekten Pass auf Calafiori schlägt. Danach fällt der Basler Ausgleich. Hat später seine besseren Momente in diesem Viertelfinal.

Taulant Xhaka: 5

Der Captain drückt den Unmut der Mannschaft über das Fehlen der Basler Fans im Stadion mit seinem T-Shirt beim Einlaufen aus. Xhaka macht sich kurz im 12.-Mann-Leibchen warm. Als Adams in der Verlängerung das 2:1 gelingt, holt er dieses Leibchen von der Bank, trägt es wie ein Pokal über den Rasen und will es nach dem Abpfiff gar nicht mehr ausziehen. Läuft viel und schliesst die Räume zwischen Abwehr und Mittelfeld.

Wouter Burger: 5

Er könnte sich mit dem holländischen Schiedsrichter unterhalten. Doch dafür bleibt keine Zeit. Burger sieht sich permanent Ramsey oder einem anderen Nizza-Spieler gegenüber. Aber: Burger ist sehr laufstark und aktiv. Seine Präsenz im Mittelfeld ist vor allem im ersten Umgang beeindruckend. Bekommt in den zweiten 45 Minuten die Härte der Franzosen zu spüren.

Durfte am Flügel wieder beginnen: Liam Millar. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Liam Millar: 4

Der Kanadier war in den letzten Wochen kaum mehr eine Option für die Startelf. Bis er am Sonntag gegen YB und nun in Nizza beginnen darf. Im linken Mittelfeld muss er gegen die Franzosen viel Defensivarbeit verrichten. Sich offensiv zeigen kann er selten – etwa, als er per Hacke Burger sehenswert lanciert (26.).

Zeki Amdouni: 5,5

Der Basler Torschütze vom Dienst ist der aktivere der beiden Sturmspitzen. Und er hat nach 28 Minuten die beste FCB-Chance in Halbzeit eins auf dem Fuss, nachdem er sich den Ball erkämpft und mit Ndoye klug durchgespielt hat. Doch der Abschluss kommt zu diagonal und kullert durch Nizzas Fünfmeterraum. Wenige Zentimeter fehlen ihm in der 90. Minute, als sein Schuss an der Querlatte landet.

Andi Zeqiri: 4

Der FCB braucht in diesem Vergleich nach dem frühen Rückstand Tore. Diese zu erzielen, dafür wird Zeqiri bei Rotblau bezahlt. Doch seine offensive Durchschlagskraft an diesem Abend ist überschaubar. Nach 83 Minuten ist für ihn Feierabend.

Riccardo Calafiori: 6

Der Italiener kommt nach 72 Minuten ins Spiel. Herrlich, wie er per Kopf den Basler Ausgleich zum 1:1 vorbereitet. Und auch in der Entstehung des Basler Siegtreffers ist er entscheidend beteiligt. Ein Teileinsatz, der nicht besser sein könnte. Zumal Calafiori ja eigentlich eher fürs Verhindern der Tore zuständig ist.

Jean-Kévin Augustin: 6

Was für ein Auftritt in seiner Heimat! Nach 72 Minuten eingewechselt, gelingt ihm 14 Minuten später der Ausgleich. Ist ein steter Unruheherd und zeigt sich kaltschnäuzig. In dieser Form ist er eine Bereicherung für das rotblaue Angriffsspiel.

Darian Males: 5

Ersetzt nach 83 Minuten den glücklosen Zeqiri. Seinen besten Moment hat er, als er die Hereingabe schlägt, die Adams zum Siegtreffer verwertet.

Emmanuel Essiam: 4,5

Kommt nach 105 Minuten für Xhaka. Das reicht für eine Halbzeit der Verlängerung und auch für eine BaZ-Note.

Bradley Fink: –

Wird in der 120. Minute für Ndoye eingewechselt. Das ist zu kurz für eine Benotung.

