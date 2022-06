Erster FCB-Test gegen Xamax – Augustin sieht, wie sich Onyegbule empfiehlt Beim 3:0-Sieg des FC Basel gefällt Adriano Onyegbule im zentralen Mittelfeld mit einem Sololauf samt Treffer. Auch seine Verpflichtung dürfte folgen. Oliver Gut

Spielte eine auffällige Halbzeit: Adriano Onyegbule (rechts). Foto: Urs Lindt (Freshfocus).

Für die Neuverpflichtung kommt das erste Testspiel noch zu früh. Jean-Kévin Augustin steht wie Marwin Hitz, Anton Kade und Arnau Comas in leichter Strassenkleidung am Spielfeldrand, während auf dem Nachwuchs-Campus Basel seine künftigen Teamkollegen sich bei 36 Grad Celsius an der prallen Sonne gegen Xamax Neuchâtel zu einem 3:0-Sieg schwitzen. Der Mittelstürmer wird erst ab Montag ins Training einsteigen.

Was Augustin dabei neben den drei Basler Toren sieht, ist das Empfehlungsschreiben eines 15-jährigen Talents, das zwar noch nicht zum FC Basel gehört, im Gegensatz zum Franzosen aber bereits mit Rotblau trainiert hat und nun auch spielt: Adriano Onyegbule läuft in der ersten Halbzeit in einem 4-3-3-System als einer von zwei «Achtern» im zentralen Mittelfeld auf. Und der Nachwuchsspieler von RB Leipzig tut dabei mehr als nur das: Er gefällt durch Schnelligkeit, durch Physis – und durch einen Sololauf durch die halbe Neuenburger Hintermannschaft, an dessen Ende ein Abschluss steht, der so abgefälscht wird, dass er in hohem Bogen zum zwischenzeitlichen 2:0 ins gegnerische Tor fällt (42.).

Nach allem, was man in dieser Partie gesehen und rundherum gehört hat, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Rotblau auch diesen Spieler verpflichtet. Und der Zeitpunkt scheint dabei ziemlich klar terminiert: Am kommenden Donnerstag feiert Onyegbule seinen 16. Geburtstag – es bedeutet gemäss Fifa-Regularien gleichsam, dass es dem deutschen U16-Nationalspieler von da an erlaubt ist, im Ausland einen Profivertrag zu unterschreiben.

FC Basel – Xamax Neuchâtel 3:0 (2:0) Infos einblenden Nachwuchs-Campus Basel. – 400 Zuschauer. – SR Thies. Tore: 11. Krasniqi (Kopf; Cornerflanke Chipperfield) 1:0. 42. Onyegbule (abgefälschter Abschluss fällt ins Tor) 2:0. 56. Sène (Flachschuss) 3:0. FCB

1. Halbzeit (4-3-3): Salvi; Lopez, Dundas, Pemard, Padula; Xhaka; Onyegbule, Chipperfield; Tushi, Krasniqi; Hunziker.

2. Halbzeit (4-2-3-1): De Mol; Lang, Marchand (76. Bernauer), Fazlic, Padula (65. Dundas); Winkler, Palacios; Sène, Moulin, Xhemaili; Tschalow. Xamax (4-4-2): Guivarch (46. Roth); Ouattara (61. Morina), Epitaux, Mujcic, Alili (46. Gonçalves); Del Toro, Saiz (21. Hammerich), Pasche (46. Beloko), Dakouri (46. Mafouta); Nuzzolo (46. Maurer), Bakayoko. Bemerkungen: FCB ohne Millar, Kade und Essiam (verletzt) sowie Hitz und Comas (beide noch im Aufbau) sowie Lindner, Frei, Djiga, Katterbach, Burger, Ltaief, Males, Ndoye, Fernandes und Szalai (noch in den Ferien nach Nationalmannschafts-Einsatz) – Andrea Padula bestreitet ersten Einsatz für den FCB seit dem 31. Januar 2021 und seinem Knorpelschaden im Knie.

Was die rund 400 Zuschauer sonst noch sahen, war ein ziemlich souveräner erster Basler Auftritt – und das Comeback eines FCB-Profis, den man in der Saison selbst kaum mehr sehen wird: Andrea Padula stand erstmals seit dem 31. Januar 2021 und einem 2:2 in einem Liga-Heimspiel gegen den FC Lugano wieder in einem Matchtrikot des FC Basel auf dem Rasen. Der 26-jährige Tessiner, der aufgrund eines Knorpelschadens im Knie eineinhalb Jahre ausgefallen war, absolvierte ohne ersichtliche Probleme 65 Minuten als Linksverteidiger. Das allerdings dürfte kaum etwas daran ändern, dass der FCB die Saison ohne ihn plant. Jedenfalls wird weiterhin ein zweiter Linksverteidiger neben Noah Katterbach gesucht …

