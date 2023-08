Augenzeuge Kurt Wyss – Beim Dichter in der Mansarde Rainer Brambach war Lyriker und Erzähler. Als Deutscher in Basel geboren, wurde er 1938 ausgewiesen, kehrte illegal zurück und erlebte seinen Durchbruch als Dichter Mitte der 50er-Jahre. Markus Wüest

Rainer Brambach in seiner Dachwohnung an der St. Alban-Vorstadt. Foto: Kurt Wyss

Cool steht er da, an diesem Tag Ende Juni 1978, als er Besuch von Kurt Wyss erhalten hat. Fast schon spartanisch mutet dieses Dachzimmer, diese Mansarde an. Das Pult sehr aufgeräumt, nur wenig Lesematerial in Griffnähe. Für einen Dichter wohl eher untypisch.

Rainer Brambach wurde am 22. Januar 1917 in Basel geboren. Er wuchs hier auf, sprach unseren Dialekt, aber er hatte den falschen Pass, als gut 20 Jahre später Adolf Hitler sich anschickte, die Welt auf den Kopf zu stellen. Als deutscher Staatsangehöriger wurde Brambach 1938 ausgewiesen und arbeitete in der Folge als Flachmaler im Heimatland seines Vaters. Also nicht etwa künstlerisch. Ein Beruf, der ihm nicht wirklich behagte.

Als Angehöriger der Wehrmacht desertierte er im Mai 1939, kehrte illegal in die Schweiz zurück, war interniert. Aus dem Flachmaler und Gartenbauarbeiter erwuchs ein Schriftsteller und Lyriker, der in kraftvoller Art und Weise mit Worten Bilder entstehen liess.

Augenzeuge Kurt Wyss «Augenzeuge Kurt Wyss» ist eine Serie der «Basler Zeitung», die alle 14 Tage immer montags erscheint. Kurt Wyss wurde 1936 in Basel geboren, als ältester Sohn des Fotografen Otto Wyss und von dessen Frau Lucy Dierks. Seine Eltern hatten sich Hoffnungen gemacht, dass er das Fotohaus Dierks an der Freien Strasse übernehmen würde. Aber nach der abgeschlossenen Lehre als Fotograf in Freiburg und einem ergänzenden Abschluss als eidgenössisch diplomierter Fotograf entschied sich Kurt Wyss, Pressefotograf zu werden. Er machte ab Ende der 50er-Jahre mit Reportagen unter anderem in der «Schweizer Illustrierten» auf sich aufmerksam. Ab 1965 leitete er die Bildredaktion der Basler «National-Zeitung». Nach der Fusion der «National-Zeitung» und der «Basler Nachrichten» zur BaZ im Januar 1977 erhielt Kurt Wyss einen neuen Vertrag – mit weitgehenden Freiheiten. So war es ihm möglich, auch für andere Publikationen zu arbeiten. Seine Fotos erschienen unter anderem im «Spiegel» und in der «New York Times». Kurt Wyss hat in mehreren Einzelausstellungen seine Fotos präsentiert. Im Rahmen dieser Rubrik zeigt Kurt Wyss einerseits Eindrücke aus der Basler Stadtgeschichte, andererseits Fotos, die aus dem Bereich Kultur stammen. (mw)

«Brambach ist mehr als ein Feld-Wald-und-Wiesen-Poet, weit mehr als ein Kneipenliedermacher; er ist, wortkarg und wortstark zugleich, ein Dichter, der in alltäglichen Verrichtungen, in unauffälligen Gegenständen oder beiläufigen Gesten eine höhere, auch existenzielle Gesetzlichkeit zu erkennen vermag.» Dies ist ein Zitat von Felix Philipp Ingold, der das Schaffen und Wirken Brambachs im Juli 2017 würdigte. Anlass war das Erscheinen einer illustrierten Biografie zu Rainer Brambach.

Brambach habe einen «schlichten, zurückhaltenden Stil abseits der literarischen Moden» gepflegt, schreibt Michael Lusier. Doch wie das Foto von Kurt Wyss erahnen lässt: Ein Leben in Saus und Braus konnte sich der Lyriker und Erzähler nicht leisten. Da gab es gescheiterte Ehen und gelegentliche finanzielle Probleme. Aber im Grossen und Ganzen «schlicht» und «zurückhaltend» wie sein Stil war auch er.

Die Biografie von 2016

Rainer Brambach starb am 14. August vor 30 Jahren. Einst ein geschätzter und bewunderter Wortschmied, ist er heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Das vermochte auch die 2016 im Diogenes-Verlag erschienene Biografie von Franziska Schürch und Isabel Koellreuter nicht wesentlich zu korrigieren.

Richten wir unser Augenmerk noch einmal auf das Foto des Augenzeugen Kurt Wyss, entstanden gut fünf Jahre vor Rainer Brambachs Tod. Was sagt uns sein Gesicht, sein Blick? Ist es wirklich Coolness, wie oben beschrieben? Lesen wir darin stille Zuversicht oder leise Enttäuschung? Schwer zu sagen. Vielleicht ist es auch nur ein «Es ist, wie es ist».

Markus Wüest ist Mitglied der Chefredaktion der BaZ. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

