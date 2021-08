Kommentar zur Baumfällung im Gundeli - Augen zu

Moment mal – Augen zu Wer die eigene Betroffenheit möglichst klein halten will, der blicke in die Ferne. Meinung Dominik Heitz

Ohne jegliche Protestaktion wurden an der Margarethenstrasse neun Bäume gefällt. Foto: Nicole Pont

Da werden neun Bäume gefällt, was scheinbar in einem ganzen Quartier für Entsetzen sorgt – doch keiner geht hin. Keine einzige «Schulstreik für das Klima»-Schülerin, kein einziger Grüner, kein einziges WWF- oder Green-Peace-Mitglied, keiner vom Quartier wagt sich in die Nähe. Und auch die Baudepartementsvorsteherin ist nicht zugegen, um mit allfälligen Protestlern das Gespräch zu suchen.

Engagement – man mag es in diesem Falle nun loben oder verachten - sieht anders aus. Martin Vosseler zeigte dieses Engagement, als er sich vor 15 Jahren zusammen mit Gleichgesinnten an Baumstämme ketten liess mit dem Ansinnen, die Fällung von über hundert Bäumen zu verhindern, die dem Bau der Zollfreistrasse im Weg standen. Und Regierungsrat Jörg Schild – als er am Ort der Fällaktion erschien – zeigte das genau gleiche politische Pflichtbewusstsein wie seine Kollegin Barbara Schneider, die mit Trauer in den Augen zu Vosseler sagte: «Recht haben und gerecht sein ist nicht immer das Gleiche.»