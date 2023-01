Nachruf auf Tatjana Patitz – Augen wie Gletscherspalten Als Mädchen am Strand wurde Tatjana Patitz zur Ikone. Privat war sie eher scheu. Nun ist das deutsche Supermodel an Brustkrebs gestorben. Tanja Rest

Tatjana Patitz, bekannt als «The German Face», im Juli 1990 in der einer Talkshow des Senders NDR. Foto: imago images / teutopress

Die Mädchen am Strand. Woran sonst hätte man denken sollen, als die Nachricht am Mittwochabend eintraf? Es waren wirklich fast noch Mädchen, Supermodels wurden sie erst danach, und am Strand von Santa Monica versammelt hatte sie an diesem klaren Morgen des Jahres 1988 der deutsche Fotograf Peter Lindbergh. Eine tolle Geschichte, zwei Jahre vor seinem Tod hat er sie einem selbst noch mal erzählt in diesem gut konserviertem Duisburger Singsang.