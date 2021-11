Jansen pur – Augen und Grenzen auf! Die BaZ-Kolumnistin und Präsidentin der Juso Schweiz appelliert daran, die Augen nicht vor Leid zu verschliessen und Missstände immer zu benennen. Meinung Ronja Jansen

Viele Flüchtlinge entscheiden sich für den gefährlichen Wasserweg wie hier vor der Küste Italiens. Foto: Keystone

Stellen Sie sich vor, eine extremistische Gruppe erringt die Macht in der Schweiz und Sie werden wegen Ihres Berufes zur Zielscheibe von Verfolgung, Gewalt und Angriffen auf Ihr Leben. Was tun Sie? Sie flüchten, um Ihr Leben zu retten, ohne Hab und Gut, Vertraute oder Perspektiven. Aber was, wenn Sie nicht können? Was, wenn andere Staaten alles daransetzen, dass Sie Ihr Recht auf Schutz und Leben nicht einfordern können? Weil es ihnen lieber ist, wenn Sie auf dem Weg in eine sichere Zukunft verenden, als dass Sie den Schutz in ihrem Staatsgebiet einfordern.