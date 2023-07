Am Strassenrand der Tour de France – Auge in Auge mit dem Wahnsinn Tausende Radfans pilgern während der Frankreich-Rundfahrt auf die Pässe des Rennens. Ein Besuch am Col de Joux Plane, mit allen Verrücktheiten eines Tour-Tages. Emil Bischofberger Morzine

Plötzlich sind sie da – und Momente später schon wieder weg: Die Favoriten Vingegaard und Pogacar. Foto: AFP

Was macht die Tour zur Tour? Natürlich die Tatsache, dass sich nirgendwo das ganze Jahr über so viele Spitzenrennfahrer in einem Wettkampf vereinen, drei Wochen lang. Jeden Tag eine Weltmeisterschaft, sagen die Fahrer gerne, zur Umschreibung, wie hart um jeden Etappensieg gekämpft wird. Man muss sich aber nur an die Covid-Tour 2020 zurückerinnern, um sich an eine weitere Facette zu erinnern, die die Tour zum Rennen macht, das es ist: Damals wurde die Rundfahrt zwar durchgeführt – auch ein Virus kann sie nicht stoppen – aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit.