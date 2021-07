Trotz weniger entdeckter Corona-Fälle – Aufwendige Massentests noch sicher bis Ende Jahr an Basler Schulen Obwohl das breite Testen derzeit kaum Infektionen aufdeckt, halten beide Basel es für wichtig. Sorge bereitet den Behörden die sich ausbreitende Delta-Variante. Robin Rickenbacher

An den Basler Schulen werden Massentests noch eine Weile ein Thema sein. Foto: Nicole Philipp/Symbolfoto

Obwohl die Fallzahlen jüngst wieder zunehmen, befinden sie sich in Basel-Stadt seit geraumer Zeit auf einem vergleichsweise tiefen Level. Seit dem 10. Juni wurden im Stadtkanton nie mehr als zehn Ansteckungen pro Tag gemeldet. Gleichzeitig kehrt das alltägliche Leben aufgrund von Lockerungen immer mehr ans Rheinknie zurück.

Obwohl es wenig neue Corona-Fälle gibt, werden gewisse Massnahmen zur Eindämmung des Virus weiterhin hochgehalten – insbesondere das breite Testen an den Schulen. Im Juni wurden in Basel jede Woche rund 11’000 Schüler getestet. Ansteckungen wurden dabei kaum entdeckt. Der Höchstwert liegt bei drei Fällen in einer Schulwoche.