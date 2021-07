Der Club der Gentlemen – Auftunken? Ich bitte Sie! Wer eine gute Sauce im Teller liegen lässt, versteht nicht zu geniessen und beleidigt den Koch noch dazu. Meinung Dominik Heitz

Man bestellt sich entweder einen zusätzlichen Löffel, oder aber man nimmt Brot. Foto: Getty Images

Immer wieder wird davon abgeraten; solches gehöre sich nicht. Doch warum eigentlich? Was ist so schlimm daran, Sauce mit einem Stück Brot vom Teller aufzunehmen und zu geniessen? Insbesondere in England gilt es als unfein, die Sauce aufzutunken. Das muss nicht verwundern. Sauce war in früheren Zeiten in England nicht unbedingt ein Genussmittel. Sie diente in erster Linie dazu, den trockenen Braten saftiger zu machen oder beim Schaffleisch den Bockgeruch mit einer strengen Pfefferminzsauce etwas zu überdecken.

In Frankreich dagegen hat die Sauce einen hohen Stellenwert in der Küche. Kein Wunder, haben die dortigen Spitzenköche Paul Bocuse und die Brüder Troisgros einen Löffel entwickelt, mit dem sich Fleisch oder Fisch samt Sauce aufnehmen lässt: den Gourmetlöffel, auch Saucenlöffel genannt. Leider werden sie nur in Spitzenrestaurants aufgelegt, weswegen sich der Bekanntheitsgrad dieses Bestecks auch in engen Grenzen hält.