33' Platzverweis für Xhaka!

Nur wenige Augenblicke nach seiner ersten Verwarnung fährt Taulant Xhaka bei einem Kopfballduell den Ellenbogen aus. Sein Gegenspieler Kennedy blutet in der Folge am Kopf: Gelb für Xhaka. Nun ist der FCB für eine Stunde in Unterzahl.