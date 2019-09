Aufstand im Historischen Museum

Es war ein Affront von Gudrun Piller, Kuratorin am Historischen Museum Basel (HMB): In einem Gastbeitrag in der BaZ behaupteten sie und weitere ungenannte Angestellte, dass beim HMB alle Exponate jederzeit auffindbar seien. Alles andere sei Rufschädigung. Mit diesen Worten suggerierte sie gleichzeitig, Direktor Marc Fehlmann habe mit seiner Darstellung bei der Pressekonferenz der HMB-Betriebsanalyse dem Ruf seines eigenen Museums geschadet.