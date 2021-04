Alle Parkplätze weg – Aufstand an der Allschwilerstrasse Für Geschäftsinhaber an dieser Durchfahrtsstrasse tragen die Lädeli und das Café zur Lebensqualität bei. Viele reden von einem «Dorf in der Stadt». Doch durch einen radikalen Parkplatzabbau ist die Existenz des Gewerbes bedroht. Mischa Hauswirth

Von der lebendigen Quartierstrasse zur toten Schlucht: Der Radikalabbau der Parkplätze an der Allschwilerstrasse kommt bei den Geschäftsbetreibern nicht gut an und bedrohe ihre Existenz, sagen sie. Foto: Pino Covino

«Es soll mir ja niemand kommen und sagen, da hat eine Probleme wegen Corona und jammert jetzt wegen Parkplätzen!» Esther Spiegel vom Geschäft «Kleiderbügel» an der Allschwilerstrasse führt seit 40 Jahren ihren Laden. «Seit im Februar die Parkplätze wegrasiert wurden, kommen deutlich weniger Kundinnen», erzählt Spiegel. Mit Corona habe sie sich arrangiert, das jetzt aber sei ein harter Schlag. Das Problem bei ihr sei nicht der Güterumschlag, der ja nach wie vor noch erlaubt sei. Sondern dass die Kundinnen nicht mehr in der Nähe parkieren können, um dann im Geschäft zu verweilen und sich umzusehen. «Nun gehen sie nach Allschwil oder an einen Ort, wo sie parkieren können.»