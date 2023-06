Verstösse gegen Kopftuchpflicht – Aufschrei nach Gewalt gegen Studentin im Iran Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Angestellter einer renommierten Universität in einem Treppenhaus eine Studentin beschimpft und tätlich angreift.

Im Iran hat ein Angriff auf eine Studentin ohne Kopftuch einen Aufschrei ausgelöst. Auf einem viel geteilten Video ist zu sehen, wie ein Angestellter einer renommierten Universität in einem Treppenhaus eine Studentin beschimpft und tätlich angreift.

Der Vorfall ereignete sich laut Staatsmedien am Montag an der bekannten Allameh-Tabatabai-Universität in der Hauptstadt Teheran.

Seit einer Protestwelle gegen die islamische Führung, die im Herbst des Vorjahres ausgebrochen war, widersetzen sich im Iran immer mehr Frauen den strengen islamischen Kleidungsvorschriften. Schulen und Universitäten stellen hier keine Ausnahme dar. Zuletzt kündigte die iranische Regierung mehrfach härtere Strafen bei Missachtung der Kleiderordnung an.

Die iranische Nachrichtenagentur ISNA veröffentlichte am Dienstag eine Erklärung der Universitätsdirektion, in der es hiess, der Vorfall werde untersucht.

Eine Studentenorganisation verurteilte den Fall. Sie zitierte auf ihren Telegram-Kanal Studierende der Allameh-Tabatabai-Universität, die mehr Gleichberechtigung forderten. «Freiheit ist in unseren Köpfen und der Glaube an den Sieg in unseren Herzen», hiess es in der Stellungnahme. Bereits seit Tagen protestieren Iranerinnen und Iraner im Netz gegen den Ausschluss von Studierenden von zahlreichen Fakultäten im Land wegen mutmasslicher Verstösse gegen die Kopftuchpflicht.

SDA/nag

