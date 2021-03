Tausende Feiernde in Moutier – Aufruf zu Coronatests nach Abstimmungsfeier Die Stadtbehörden von Moutier haben nach dem Abstimmungsfest vom Sonntag am Mittwoch die Bevölkerung aufgerufen, sich einem Corona-Test zu unterziehen.

Die Corona-Schutzmassnahmen wurden am Sonntag im Freudentaumel nur sehr mässig beachtet. Foto: Keystone

Am Sonntag hatten sich Tausende hatten sich in Moutier in der Stadt versammelt, um den Kantonswechsel zum Jura zu feiern. Dabei trugen viele der projurassischen Feiernden keine Masken und hielten auch die Abstände nicht ein. Mit dem Aufruf der Stadtbehörden an Bevölkerung zum Corontest will der Gemeinderat von Moutier nun einen exponentiellen Anstieg der Corona-Fälle vermeiden.

«Am Osterwochenende mit Familientreffen ist Vorsicht angebracht», warnte die Stadtverwaltung. Sie erinnerte daran, dass Personen, die innerhalb von drei bis zehn Tagen nach einem möglichen Kontakt mit dem Virus Symptome haben, sich isolieren und einen Arzt kontaktieren müssen.

Auch die jurassischen Gesundheitsbehörden erliessen einen Aufruf für Kantonsbürgerinnen und -bürger, die an der Abstimmungsfeier in Moutier teilgenommen hatten.

Kontroverse um Menschenmenge

Die Bilder der Menschenmengen in den Strassen von Moutier, vor dem Rathaus und auf dem Bahnhofsplatz, haben eine Kontroverse ausgelöst, da die Zahl der Covid-19-Fälle in der Schweiz aktuell wieder zunimmt.

Die Stadt Moutier hatte zwar im Vorfeld des Plebiszits Kundgebungen verboten. Die siegreiche Seite durfte sich aber in der Innenstadt versammeln. Dies habe in kleinen Gruppen zu geschehen, so die Forderung der Behörden. Letzteres war am Sonntag aber angesichts von mehreren tausend Feiernden auf dem Platz vor dem Rathaus nicht durchsetzbar.

sda/sih

