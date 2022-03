Kommentar zum Armeebudget – Aufrüsten ja, aber bitte nicht planlos Die Politik steht bei der Aufstockung der Militärausgaben kurz davor, den gleichen Fehler wie nach Fukushima zu machen. Meinung Adrian Schmid

Braucht die Schweiz mehr Panzer? Übung der Armee in Frauenfeld. Foto: Madeleine Schoder

Es geht sehr schnell. So schnell, dass man meinen könnte, Putins Truppen stünden demnächst an der Grenze in St. Margrethen. Der Nationalrat wird voraussichtlich schon im Mai darüber abstimmen, ob das Armeebudget von 5 auf 7 Milliarden Franken erhöht werden soll. Die Aufstockung ist mittlerweile mehrheitsfähig. Nach SVP und FDP wollen nun auch Verteidigungsministerin Viola Amherd und ihre Mitte-Partei das Geschäft vorantreiben.