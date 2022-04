Letzte Ordnung – Aufräumen, um in Frieden zu sterben Beim «Death Cleaning» mistet man so gründlich aus, dass man morgen sterben könnte – und keiner hätte mehr viel zu tun. Bald gibts die Reality-Serie dazu. Paulina Szczesniak

Gehen – und keine Unordnung hinterlassen: Das ist der Grundgedanke hinter «Death Cleaning». Foto: Getty Images

Wenn die Amerikaner einem Thema eine eigene Reality-Show widmen, dann trendet grade etwas gewaltig. Nun wurde also bekannt, dass die NBC-Streaming-Plattform Peacock bei Star-Produzentin Amy Poehler («The Queer Eye») eine Serie namens «The Gentle Art of Swedish Death Cleaning» bestellt hat – und so fragt sich der trendmässig interessierte Mensch zu Recht: Was, zum Geier, ist Death Cleaning?