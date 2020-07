Schönheit um jeden Preis – Aufgespritzte Lippen und Silikonbrüste In der neuen Netflixserie «Hautentscheidungen: vorher – nachher» legen sich Teilnehmer für das perfekte Aussehen unters Messer. Die tragischen Hintergrundgeschichten werden von fragwürdigen Praktiken überschattet. Raphaela Portmann

Die Chirurgin Sheila Nazarian (links) und die Kosmetikerin Jamie Sherrill (rechts) wollen das Beste aus ihren Patienten herausholen – selbst wenn diese nicht danach gefragt haben. Foto: Netflix.

Eine Sendung, in der Menschen ihre Makel mithilfe von Schönheitschirurgie ausbessern? Das ist wohl das Letzte, was die aktuelle – ohnehin schon oberflächliche – Medienlandschaft benötigt. Muss Netflix da wirklich mit einem weiteren Format, das sich ausschliesslich auf unnatürliche Schönheitsideale stützt, aufwarten?

Die Streaming-Plattform hat es auf jeden Fall getan: Die Ärztin Sheila Nazarian und die Kosmetikerin «Nurse Jamie» Sherrill versprechen ihren Patienten in der neuen Netflix-Serie «Hautentscheidungen: vorher – nachher» die «beste Version» ihrer selbst aus ihnen herauszuholen. Ihr eigenes Schönheitsideal ist den beiden Frauen aus Beverely Hills, Kalifornien, dabei ins Gesicht geschrieben (oder geschnitten?).

Im Intro der acht Folgen heisst es: «In der Welt der Schönheit findet eine Revolution statt. Hautprozeduren und plastische Chirurgie müssen nicht bedeuten, dass man sich verändert. Es geht darum, die beste Version von sich selbst zu werden. (...) Unser Ziel ist es, dass die Menschen in den Spiegel schauen und sich in ihrer eigenen Haut wohlfühlen.» Denn jeder habe schliesslich etwas an sich, dass ihm nicht gefalle.

Schlimme Geschichten

Wer sich über dieses scheinbar überholte, oberflächliche Konzept der Sendung nervt, überdenkt die eigene Haltung nach der ersten Hälfte von Folge eins: Katrina wurde von ihrem Exmann neunmal angeschossen. Danach tötete er ihre Kinder und nahm sich selbst das Leben: «Diese Narben erzählen eine Geschichte, die ich nicht mehr erzählen will.»

Dass einer Person mit dieser tragischen Geschichte geholfen werden kann, ist wunderbar. Und dass die Patientin es leid ist, immer wieder durch Fragen anderer auf die schlimme Vergangenheit hingewiesen zu werden, ist allzu verständlich. Dass die Chirurgin es allerdings für nötig hält, mit der operativen Entfernung der Narben auch gleich eine Bauchdeckenstraffung vorzunehmen, befremdet.

Nach diesem Eingriff hat die Patientin zwar nicht gefragt, aber …

Immer wieder hört man aus dem Mund Nazarians und Sherrills den Satz «nach diesem weiteren Eingriff hat er / sie zwar nicht gefragt, aber...». Vordergründig will man den Menschen zwar helfen, aber schlussendlich geht es eben immer noch darum, einen möglichst eindrücklichen Vorher-nachher-Vergleich für die Kameras zu schaffen.

Dafür wird mit ordentlich viel Schminke in der Nachher-Aufnahme und unschmeichelhaftem Licht in der Vorher-Aufnahme gearbeitet.

Psychologe statt Chirurg

Bei manchen Patienten wäre – so gut man das von aussen beurteilen kann – eine Therapie oder ein gesteigertes Selbstbewusstsein wohl angebrachter als ein chirurgischer Eingriff.

Nicholas ist ein junger Mann, der seit einem Autounfall einige Narben im Gesicht trägt. Narben, wohl gemerkt, die man als unwissende Person kaum als etwas anderes als ein Muttermal erkennt oder überhaupt bemerkt. Wenn Nicholas dann sagt, er sehe seit dem Unfall im Spiegel ein «echtes Monster» muss man an seiner Selbstwahrnehmung zweifeln.

Dem gutaussehenden Mann wird in der Sendung eingeredet, er brauche neben der Laserbehandlung für die Narben eine Füllerunterspritzung, um weniger müde auszusehen. Auch einer Mutter von Vierlingen – welche eigentlich eine Hautstraffung wünscht – wird eine weitere Behandlung empfohlen: «Nun hat Michelle nicht um etwas für ihr Gesicht gebeten, aber (...) da sie sowieso unter Narkose sein wird, werde ich ihr eine Option präsentieren, von der ich glaube, dass sie sie lieben wird», so Ärztin Nazarian.

So geht es weiter. Und man kann nicht umhin, den latenten Unterton herauszuhören, das natürliche Aussehen genüge nicht. Der grosse Po einer Patientin namens Lauralee sei zwar total im Trend, aber gegen die Cellulite (welche laut der Sendung 90 Prozent aller Frauen haben) müsse man dringend etwas tun.

Wir haben ihr ein Kilo Haut entfernt. Chirurgin Nazarian

Zuschauer brauchen aber nicht nur Nerven aus Stahl und ein unantastbares Selbstbild, sie brauchen auch einen starken Magen. Die grossen chirurgischen Eingriffe werden nämlich im Detail gezeigt. «Wir haben ihr ein Kilo Haut entfernt», kommentiert Nazarian den leblosen, blutigen Haufen Fleisch, der in einer Metallschale liegt.

Die Serie wird, betrachtet man das Niveau anderer Topsendungen auf Netflix, voraussichtlich trotzdem gut bei den Zuschauern ankommen und häufig geguckt werden. Wenn Sie also mitreden oder sich acht Folgen lang aufregen wollen, ist «Hautentscheidungen» ein Muss. In allen übrigen Fällen lassen Sie besser die Finger davon.