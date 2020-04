Verletzter muss ins Spital – Auffahrunfall in Reinach Auf der Autobahn A18 in Reinach BL ist es am Dienstag zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine Person musste verletzt ins Spital gebracht werden. Mischa Hauswirth

Das mittlere Fahrzeug erlitt massiven Schaden bei diesem Unfall. Polizei Basel-Landschaft

Gemäss Mitteilung der Baselbieter Polizei vom Mittwoch ereignete sich der Unfall auf der A18 in Fahrtrichtung Delsberg am Dienstag kurz vor 16.30 Uhr. Ein 54-jähriger Autofahrer habe übersehen, dass der Lenker vor ihm abgebremst habe und sei in dessen Auto hineingefahren.

Daraufhin wurde das Auto in ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der Lenker des mittleren Autos musste verletzt von der Sanität ins Spital eingeliefert werden.