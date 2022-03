Curlerinnen wieder im Hoch – Auferstanden nach der grösstmöglichen Enttäuschung Rang 4 statt Gold – die Schweizerinnen um Skip Silvana Tirinzoni waren nach Olympia «mental unter null». Einen Monat später sind sie nun an der WM auf Medaillenkurs. Marco Oppliger

Silvana Tirinzoni hat bewegte Wochen hinter sich. Führt sie ihr Team nun zum dritten Mal in Folge zu WM-Gold? Foto: James Doyle (AP)

Sie sind wieder da. So zumindest könnte ein Titel zu dieser Geschichte lauten. Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Melanie Barbezat und Esther Neuenschwander spielen an der Weltmeisterschaft in Prince George (CAN) gerade richtig gross auf. Bereits am Mittwoch hatten sie ihren eigenen Startrekord von 7 Siegen de suite gebrochen, bis zum Freitagabend sind 4 weitere dazugekommen.