Erste Staatsanwältin im Jobsharing – Aufbau einer Vetterliwirtschaft in der Baselbieter Justiz? Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer will den Posten der Ersten Staatsanwältin intern und im Jobsharing vergeben. Jetzt schlägt ihr Kritik entgegen. Daniel Wahl

Als Co-Nachfolgerinnen für die scheidende Erste Staatsanwältin Angela Weirich vorgesehen: Jacqueline Bannwarth (links) und Patrizia Krug. Foto: Sabrina Stäubli

Als der Regierungsrat im Juni 2008 die Staatsanwaltschaft neu aufstellte, hielt die Baselbieter Regierung für die Nachwelt fest: Diese sensible und wichtige Kaderfunktion könne nur von einer Person wahrgenommen werden. «Die Verantwortung muss einer bestimmten Person zugeordnet werden», hiess es in der Landratsvorlage, welche die Grundlage für die Strafprozessordnung bildete.

An dieser Position müssen mitunter einschneidende Entscheidungen, welche die Freiheit der Bürger betreffen, schnell und mit hoher Kompetenz umgesetzt werden. Etwa, wenn man in der Verwaltung einmarschieren und die Computer von Amtsleitern beschlagnahmen müsste. Etwa, wenn ein Gefährder vorzeitig in Haft genommen wird. Dann braucht es einen Verantwortungsträger, der seine Entscheidung rechtfertigen und vertreten kann.