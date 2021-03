Basel passt Covid-Verordnung an – Aufatmen im Milieu: Prostitution wieder erlaubt Für SP-Grossrätin Jessica Brandenburger sind das gute Nachrichten – vorerst. Sie fordert weitergehende Unterstützung der Sexarbeiterinnen während und nach der Corona-Krise. Jan Amsler

Prostituierte dürfen ab Gründonnerstag auch in Basel-Stadt wieder arbeiten. Symbolfoto: Tino Briner

Die Situation sei für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter «prekär», auch sei es zu einer «unerwünschten Verlagerung in die Illegalität» gekommen. Darum hat der Basler Regierungsrat nun beschlossen, das Corona-bedingte Prostitutionsverbot per 1. April fallen zu lassen. Somit gelten im Rotlichtmilieu von Basel-Stadt ab Gründonnerstag die schwächeren Bundesregeln. Bordell- und Erotikbetriebe dürfen für Sexdienstleistungen wieder öffnen, weiterhin untersagt sind selbstredend Gastronomieangebote und Wellnesseinrichtungen.

Trotz generellem Prostitutionsverbot haben gemäss einem Artikel der «bz Basel» rund 100 Sexarbeiterinnen in Basel-Stadt online für ihre Dienste geworben. Die Notlage treibe die Dirnen in die Illegalität. Das sei für die Frauen mit erheblichen Gefahren verbunden, sagt SP-Grossrätin Jessica Brandenburger: «Wer illegal weiterarbeitet, zieht auch jene Freier an, die etwa ungeschützten Verkehr verlangen, nicht bezahlen und schon gar nicht ein Schutzkonzept einhalten wollen.» Hiergeblieben seien ohnehin nur jene, die das mussten: «Wer es sich leisten konnte, ist heimgereist.» Sie sei deshalb «extrem froh», dass die Regierung nun diesen Lockerungsschritt beschlossen habe.