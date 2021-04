Tag der Arbeit – «Auf zum letzten Gefecht» Der Tag der Arbeit wurde 1886 in den USA ins Leben gerufen, zur Erinnerung an einen blutig niedergeschlagenen Streik. Seit 1890 wird er jedes Jahr auch in Basel begangen. Simon Erlanger

Der Basler Marktplatz ist seit über hundert Jahren Schauplatz des Protests. Hier demonstrieren 1917 Tausende von Baslerinnen und Baslern gegen die massive Teuerung während des Ersten Weltkrieges. Foto: Universitätsbibliothek BS

«Völker, hört die Signale, auf zum letzten Gefecht!» Am 1. Mai ist sie immer noch zu hören, die Hymne der Arbeiterbewegung, wenn sich der alljährliche Demonstrationszug vom Claraplatz her über die Mittlere Brücke bewegt.

Im Schnitt sind es noch etwa 1500 Menschen, die mit Transparenten und roten Fahnen, unter Abspielen der «Internationalen», von italienischen Partisanenliedern sowie von anderen Kampfliedern aus dem Fundus von 150 Jahren Arbeiterbewegung zum Marktplatz marschieren. Dort findet dann das traditionelle Fest statt, mit Balkan-Beat und Rap vorgetragen von Formationen aller Sprachen, Stile und Nationen. Dazu geben neben der immer zahlreich erscheinenden linksgrünen Politprominenz vor allem kurdische Gruppierungen dem klassischen Tag der Arbeit sein heutiges Gepräge. Ausschreitungen gibt es am 1. Mai in Basel selten. Während in Zürich am Tag der Arbeit regelmässig die Fetzen fliegen, beschränken sich die Baslerinnen und Basler weitgehend auf Umzug und Fest.