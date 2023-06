Weekend im Kanton Aargau – Auf zum «Amazonas der Schweiz» Im Naturschutzgebiet «Chly Rhy» in Zurzach können Besucher seltene Tiere bestaunen – etwa den Eisvogel oder die Gelbbauchunke. Marianne Siegenthaler

Der Holzturm bietet eine prachtvolle Aussicht über die Umgebung. Foto: Bad Zurzach Tourismus AG

Dieser Artikel stammt aus der Schweizer Familie

Beinahe hätte ich ihn über­sehen. Doch mein Begleiter, der begeisterte Hobbyornithologe Röbi, hat mich gerade noch rechtzeitig auf den seltenen Eisvogel aufmerksam gemacht: Er sitzt auf einem Ast über dem Chly Rhy, dem Seitenarm des Rheins, und lauert wie erstarrt auf kleine Fische.

Mit Glück lässt sich auch ein Eisvogel auf der Fischjagd blicken. Foto: Bad Zurzach Tourismus AG

Es dauert nicht lange, und schon schiesst der Vogel mit dem blau glänzenden Gefieder und dem orangefarbenen Bauch blitzschnell ins Wasser, taucht mit einem Fisch im Schnabel wieder auf und verschlingt die Beute sofort.

Paradies für Tiere

Eisvögel sind Einzelgänger und sehr selten. Wer ihnen begegnen will, braucht deshalb einiges Glück und dazu einen scharfen Blick. In der Aue Chly Rhy in Rietheim AG, nicht weit von Bad Zurzach, sind solche Naturwunder möglich. Denn so wie andere Tierarten hat auch der Eis­vogel hier eine feste Heimat gefunden. Zu seinen Nachbarn gehören etwa die Gelbbauch­unke und andere Amphibien. Diese leben in den vielen Klein- und Kleinstgewässern, die durch die Niederschläge ständig neu entstehen.

Froschlurche wie die Gelbbauchunke ­bewohnen die artenreiche Aue. Foto: Imago

Und im Grasland, das an die Auen grenzt, fühlen sich Heuschrecken besonders wohl. Denn die Wiesen sind ungedüngt und werden höchstens zweimal jährlich gemäht. Das hat zur Folge, dass darin seltene Pflanzenarten gedeihen, die vielen Insekten Nahrung bieten.

Infos zur Aue Chly Rhy Infos einblenden Anfahrt

Zum Bahnhof Bad Zurzach, Rietheim und ­Koblenz Dorf.



Aue Chly Rhy

Ein markierter Rundgang mit Infotafeln führt durch die Aue, vorbei an zwei Aussichtsplattformen und einem Grillplatz. Den Feldstecher nicht vergessen.



Führungen

Buchungen geleiteter Touren über naturama.ch oder Tel. 062 832 72 00. Auch Bootsführungen sind buchbar.



Rundwanderung

Bahnhof Rietheim – Aue Chly Rhy – Bahnhof Rietheim, rund 1,5 Stunden. Bitte Verhaltensregeln für Naturschutzgebiete beachten.



Weitere Aktivität

Die Zurzibieter E-Bike-Genusstour lässt sich gut mit einem Besuch der Aue Chly Rhy verbinden.



Allgemeine Infos

Bad Zurzach Tourismus AG, Dr. Martin Erb-Strasse 9, 5330 Bad Zurzach, Tel. 056 269 00 60.

badzurzach.info

Was Besucherinnen und Besuchern einmalige Naturerlebnisse beschert, war für die Bauern einst eher eine Plage. Denn Auen sind unberechenbar, je nach Wasserstand können sie die Felder überfluten und Ernten vernichten. Darum wurden solche Überlaufflächen von Gewässern lange gebändigt oder sogar eliminiert – so auch zwischen Zurzach und Koblenz.

Die Aargauer Aue Chly Rhy gilt als «Amazonas der Schweiz». Foto: Bad Zurzach Tourismus AG

Inzwischen hat man die Bedeutung dieses Lebensraums neu entdeckt. Die Aargauer Rheinaue Rietheim steht sogar unter Schutz. Sie erstreckt sich über rund 35 Hektaren. Durch die Renaturierung vor rund acht Jahren kann das Wasser jetzt wieder als Baumeister wirken. Es schwemmt Sand und Steine an, schafft Kiesbänke, füllt Tümpel und formt Inseln – und lockt so Tiere und Pflanzen an, die in einer intensiv genutzten Landschaft kaum überleben können. Das Gebiet wird deshalb auch als «Amazonas der Schweiz» bezeichnet.

Die Spuren der Biber

Begleiter Röbi besucht die Aue regelmässig, deshalb kennt er die Lieblingsplätze vieler Tierarten. Frösche beispielsweise fühlen sich im Weiher beim Aussichtspunkt «Weidenpalast» besonders wohl, auch bei unserem Besuch lassen sie sich darin gelassen beobachten. Biber hingegen sind scheu und zudem nachtaktiv.

Trotzdem kann man mit Glück diesen Nagetieren selbst tagsüber begegnen. Und falls nicht, verweisen immerhin Spuren auf ihre Anwesenheit. Denn mit ihren meisselartigen Zähnen und den scharfen Krallen gestalten die Biber ihren Lebens­raum ständig um – nach ihren ureigenen Bedürfnissen. Sie lieben das weiche Holz der Silber­weiden, die in den Auen wachsen, und fällen sie allenthalben. Mit den Ästen bauen sie Dämme, die wichtig für ihr Überleben sind. Die Biber regeln damit den Wasserstand so, dass sie immer ungehindert schwimmen können und dass der Eingang ihres Baus unter Wasser liegt – zum Schutz vor Feinden wie Fuchs oder Marder.

Auch Fischreiher finden hier reiche Beute. Foto: Bad Zurzach Tourismus AG

Der Rundweg durch das Schutzgebiet ist etwa zwei Kilometer lang, aber es gibt ringsum so viel zu sehen und zu entdecken, dass wir darauf doch eine ganze Weile unterwegs sind. Schliesslich erreichen wir den Grillplatz an jener Stelle, wo der Chly Rhy in den Rhein mündet. Der perfekte Ort für ein feines Picknick und ein kühles Bad im Rhein.

