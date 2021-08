Auch Awards werden heute vergeben

Heute findet übrigens nicht nur die Auslosung der Gruppenphase statt, sondern auch die Awards für Europas Fussballer des Jahres und Co. werden vergeben.

Der Uefa President's Award geht an Simon Kjaer und das medizinische Personal, das dem dänischen Nationalspieler Christian Eriksen an der EM das Leben gerettet hat. Eriksen kollabierte an der EM auf dem Platz und musste wiederbelebt werden.