Bayer Leverkusen

Wow, da haben die Berner Young Boys aber einen attraktiven Gegner zugelost bekommen: Den aktuellen Tabellenführer der Bundesliga. Bayer Leverkusen hat aktuell einen Lauf. Die Werkself hat zuletzt in der Liga vier von fünf Partien gewonnen und einmal Remis gespielt. Nun liegen sie in der Tabelle einen Zähler vor den Bayern.

Das Hinspiel in Bern wird am 18. Februar ausgetragen, eine Woche später ist das Rückspiel angesetzt. Der Final ist für den 26. Mai in Danzig geplant.