Der neue FCB-Trainer Timo Schultz – Auf St. Pauli haben sie ihm sogar Lieder gewidmet Timo Schultz wird ab der neuen Saison der Basler Trainer. Wer ist der 45-jährige Deutsche, was zeichnet ihn aus – und wie kann er dem FCB helfen? Tilman Pauls

Der Deutsche Timo Schultz wird neuer Trainer des FC Basel. Foto: Cathrin Müller (Getty Images)

Timo Schultz war am Donnerstagabend auch im Stadio Artemio Franchi, irgendwo inmitten der fast 35’000 Zuschauer. Von den Kameras wurde er nicht eingefangen, vielleicht hatte er sich seine Kappe so tief ins Gesicht gezogen, dass man ihn nicht erkennen konnte. Vielleicht hatte er sich sogar einen falschen Bart angeklebt – denn eigentlich gehört sich so was ja nicht.