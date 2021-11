Ein neues Drämmli für Basel – Auf Roger Federer folgt der Schwingerkönig Im nächsten Jahr findet in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt. Nun hat die Basellandschaftliche Kantonalbank ein entsprechendes Tram ermöglicht. Dominic Willimann

Die zwei Botschafter des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes in echt und auf dem neuen Schwingfest-Tram: Remo Kocher (links) und Samuel Brun. Foto: Dominic Willimann

Es ist ein ungewohntes Bild. Eines, das man in Schwingerkreisen selten bis nie sieht. Da stehen Remo Kocher und Samuel Brun, die beiden Schwinger aus dem Baselbieter Kantonalverband, mit einer Flasche Champagner im Tramdepot am Wiesenplatz. Nicht mit einem Muni, einem Rind oder einer Glocke. Sondern mit einem feinen Schaumwein. Und vor ihnen ein Tramzug der BVB, der vor seiner Jungfernfahrt steht.

Es ist nicht irgendein Tram, das da im Kleinbasel auf seine ersten Meter Fahrt wartet. Kocher und Brun öffnen ihre Flaschen und tragen das Ihrige zu diesem Taufakt bei. Naheliegend, dass das Tram auf den Namen «Schwingerkönig» getauft und von nun an auf den regionalen Schienen unterwegs sein wird.

Ende August nächsten Jahres findet in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) statt. Es wird der grösste Sportanlass der Schweiz im Jahr 2022 sein. Hunderttausende Besucher werden auf dem Festareal im unteren Baselbiet erwartet, wenn die besten Schwinger des Landes ihren König küren; den bedeutendsten Titel, den es in diesem Nationalsport zu gewinnen gibt. Es ist ein Anlass, der weit über das Sportliche hinausgeht und eine ganze Region in ihren Bann ziehen dürfte.

Da ist es natürlich verständlich, dass nun auch auf den Schienen auf den alle drei Jahre wiederkehrenden Grossanlass hingewiesen wird. Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB), einer der wichtigsten ESAF-Partner, macht es möglich, dass dieses «Schwingerkönig»-Drämmli in den nächsten Monaten unterwegs sein wird.

Eine Tram voller Nationalsport-Botschafter: Nicht nur Remo Kocher und Samuel Brun sind auf dem Wagen zu sehen. Foto: Dominic Willimann

Zwei Wochen nachdem Roger Federer in Basel zu Besuch war, um bei der Inbetriebnahme des Roger-Federer-Trams dabei zu sein, hat Basel nun sein nächstes Thementram. Für die BLKB ist es nach dem legendären pinken Säuli-Tram das zweite gesponserte Drämmli.

Selbstverständlich, dass dies BLKB-CEO John Häfelfinger besonders freute, der an der Einweihung ebenso vertreten war wie die drei ESAF-Vizepräsidenten Rolf Klarer, Urs Lanz und Thomas Beugger oder ESAF-Geschäftsführer Matthias Hubeli. Diese erzählten, dass sie in diesen Wochen besonders beschäftigt seien in Sachen ESAF. Seit dem Baubeginn auf dem Areal von Anfang September ist das bevorstehende Volksfest aber auch für die Bevölkerung ersichtlich.

Diese wird nun auch im öffentlichen Verkehr das ESAF wahrnehmen. Nicht nur die auf dem Tram abgebildeten ESAF-Botschafter wie Kocher oder Brun kann man bestaunen, sondern gar etwas gewinnen. Und zwar eines der ESAF-Tickets, von denen nur ganz wenige in den offenen Verkauf gelangen. Wer im «Schwingerkönig» fährt, hat bei der Wettbewerbsteilnahme also auch die Möglichkeit, den nächsten Schwingerkönig live zu sehen.

