Von klein kariert bis wild gemustert – Auf Mode-Schau an der Art Basel Wieso nur die Kunst an den Wänden betrachten, wenn doch auch einige der Messebesucher selbst ästhetisch auffallen? Hier eine Auswahl der verrücktesten, elegantesten und coolsten Outfits. Julia Gisi , Pino Covino (Fotos)

Die Art Basel wird vorübergehend auch zu unserem Laufsteg. Foto: Pino Covino / Bild: David Hockney «Pictures at an Exhibition»

Blumige Blazer

Steve Wilson und Laura Lee Brown aus Kentucky halten für ihre Hotels nach zeitgenössischer Kunst Ausschau. Foto: Pino Covino

«Wir sind Kunstsammler – so sind Modedesigner für uns auch immer Künstler», sagt Steve Wilson, der mit seiner Frau Laura Lee Brown aus Kentucky in den USA angereist ist. Eine Woche lang sind sie in Basel, extra für die Art. Während die beiden für ihre Museumshotelkette «21c» nach zeitgenössischer Kunst Ausschau halten, fallen auch sie selbst optisch auf. Vor allem Wilson sticht mit seiner Jacke von Alexander McQueen mit grosszügigem Blumenmuster und seinen schwarzen Lack-Turnschuhen von Prada durchaus aus den eher schlicht angezogenen Besuchern in seinem Umfeld heraus. «Meine Bluejeans sind aber 15 Jahre alt», sagt er lachend. Auch seine Frau Laura Lee Brown hat auf einen ihrer bewährten Favoriten gesetzt: Sie trägt ein nicht minder blumiges Oberteil des italienischen Designers Etro. «Es ist schon älter – aber es ist prima fürs Reisen. Ich nehme es immer mit auf unsere Kunst-Trips.»